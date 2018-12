Camarena, el "Mejor Cocinero Internacional"

El valenciano Ricard Camarena ha sido galardonado con el premio al «Mejor Cocinero Internacional 2019» por Identità Golose, la principal organización gastronómica de Italia y gestora de uno de los congresos de cocina más prestigiosos del mundo.

No se trata, pues, de un premio cualquiera, sino uno de los reconocimientos más cualificados en el mundo de la gastronomía. Alejado de las modas y las tendencias, Identità Golose ha sido hasta ahora capaz de señalar el talento en cocineros que unos años después han estado en boca de todos. Su secreto es evaluar al cocinero en función del mensaje, ignorando su nivel de popularidad.

Supieron ver en el año 2008 el talento de un tal René Redzepi que unos años después ocupó durante cuatro ediciones el primer lugar en la lista de los 50 Best. Señalaron a Pascal Barbot en 2008 (hoy reconocido como el principal dinamizador de la cocina francesa del siglo XXI). El premio que otorga Identità Golose no es el más popular en los medios generalistas, pero sí uno de los más reconocidos por los profesionales del sector.

Sus responsables no intentan juzgar tanto la experiencia del restaurante, como hacen la Michelin o el 50 Best, sino más bien descubrir nuevos horizontes que ayuden a hacer crecer a la gastronomía mundial. Por eso muchos de los cocineros premiados son relativamente poco conocidos o tienen restaurantes alejados de las estrellas. Premiaron, en el caso de René Redzepi, esa forma suya de alejarse de la técnica (tan en alza en los años 2000) para girar la vista hacia la naturaleza. En el 2010, pusieron en valor esa cocina íntima y esencial que estaba generando el español Josean Alija.

En el caso de Ricard Camarena, los responsables han valorado especialmente el compromiso del cocinero valenciano con el entorno y sus productores. El trabajo que Ricard está desarrollando con los productos de la huerta está calando hondo entre los periodistas europeos, mucho más concienciados que nosotros por el medioambiente y el patrimonio cultural asociado a la agricultura y el paisaje rural.

Ricard Camarena ha indicado que de alguna manera se siente «muy identificado» con los que han recibido este premio. «Si miras el currículum de los premiados, son cocineros que han marcado un estilo propio de cocina muy interesante y muchas de algunas de las tendencias que hay actualmente en la cocina». Ese es le valor de este premio, que otorga un responsabilidad al chef con el futuro de la cocina al más alto nivel.

Identità Golose nació en 2004 y fue el primer congreso italiano de cocina y pastelería de autor que se creó en Italia. A lo largo de los años se ha convertido en un referente internacional por el que han pasado los mejores cocineros del mundo.