La reventa duplica el precio de las entradas de los conciertos de Viveros como el de Bisbal

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) alerta de los riesgos de la compra de entradas por internet y recomienda hacerlo en los canales oficiales, tras detectar reventas a casi el doble de precio para los conciertos de Viveros de València como el de David Bisbal: de 41,8 euros en la página del evento a 78 en otras no oficiales.

Estas páginas como 'viagogo.es' y 'stuthub.es' se dedican a la compraventa de entradas a espectáculos musicales y deportivos y ofrecen entradas para los recitales de Viveros a precios que "actualmente ya están duplicando el precio", una situación que se produce "un año más" en los conciertos que acogen los jardines de València en verano, denuncia la organización en un comunicado.

UCCV recuerda que la venta de entradas de los conciertos de Viveros se realiza de forma oficial a través de la página web 'concertsdevivers.com', con precios que van de 13 a 55 euros en función del recital, más un 10% en concepto de gastos de gestión. Esto supondría un coste total de 14,3 a 60,5 euros.

Sin embargo, advierte que si estas entradas se adquieren a través de páginas no oficiales los precios oscilan entre 27,95 y 73,54 euros, más el 20% "o incluso el 45%" en gastos de gestión y tasas, lo que podría suponer un coste de 33 a 107 euros.

Según la Unión de Consumidores, el motivo de este "alarmante" incremento de precio se debe a que estas plataformas alternativas no mantienen un acuerdo de colaboración con la entidad organizadora de los conciertos de Viveros para la gestión de venta de entradas, sino que ofrecen las entradas que otras personas ya han adquirido a través del canal oficial. Posteriormente "revende dichas entradas a precios muy superiores, y además añaden elevadas tasas y gastos de gestión".

Ante esta situación, la asociación, el Ayuntamiento de València y la empresa organizadora coinciden en recomendar no adquirir entradas a través de estas páginas web, ya que "son muchísimo más caras y no ofrecen una mínima seguridad al comprador de que se trate de una entrada oficial o que no vaya a tener incidencias o problemas en el acceso al evento".

"Aunque parece ilógico que los compradores paguen un precio mucho más elevado por unas entradas si las pueden adquirir en el sitio oficial y a un precio mucho más reducido, lo cierto es que en los buscadores de internet es la página de viagogo la que aparece mejor posicionada, al pagar por esta ubicación, por lo que es probable que los usuarios accedan a estas páginas sin tener el suficiente conocimiento de cómo funcionan", alerta la UCCV.

Cuando el consumidor accede a la compra de una entrada a través de estas páginas web, "recibe mensajes muy persuasivos al objeto de presionar al consumidor para que las adquiera". A esto, la asociación añade que "hasta casi el final del proceso de compra al consumidor no le indican el precio total de la entrada, incluyendo gastos de gestión, tasas y demás impuestos que aplican en estas webs".

Devoluciones

Otro "riesgo" para los consumidores que adquieran las entradas a través de estas plataformas es que, en caso de incidencias del evento en los que proceda la devolución del dinero de la entrada, "solo se les reintegrará el precio oficial y no el que hayan abonado por haberlas comprado en páginas que no tienen convenios con la empresa organizadora del evento para vender entradas, con el consiguiente perjuicio económico".

Por todo ello, para la Unión de Consumidores, "este encarecimiento del precio de las entradas provoca un considerable perjuicio económico a la administración y a la ciudadanía en general, ya que el coste de los conciertos está sufragado en parte mediante dinero público, al objeto de promocionar un evento cultural y facilitar el acceso a la ciudadanía a estas actividades a un precio más asequible".

Denuncia que, en cambio, "tanto las personas o empresas que revenden las entradas, así como las mismas plataformas que permiten esa actividad, se están aprovechando económicamente de los recursos y actividades de la administración y del esfuerzo de los artistas que participan en los eventos".