María Hervás: "En 'Jauría', el dolor no se puede fingir"

María Hervás celebrará su premio Max a mejor actriz actuando el sábado en el Teatro El Musical. En «Jauría» representa a la joven violada en San Fermín 2016.

Reconoce que su vida «no es especialmente tranquila» y que el lunes, durante la gala de los Premios Max, creía que le iba a dar «unataque al corazón». Estos días, saborea el éxito de ser elegida la Mejor actriz de 2018

¿Para qué sirven los premios?

Son un reconocimiento y un escaparate importantísimo. La publicidad que genera un premio no la aportan otras cosas. Llevo desde los 17 años haciendo teatro y para los que ven teatro no creo que les hiciera falta que ganara un Max para conocerme. Pero sí, a nivel mediático es muy importante.

Cuando mira el Max, ¿qué ve?

No lo he mirado. Está en la estantería. Mi madre también me ha preguntado por él. Es más todo lo que viví en ese momento. Fue indescriptible. Entré en una dimensión surrealista en la que todo iba a otra velocidad e intensidad. Fue como ir drogada, estuve flipando. El martes no hice nada especial, pero sentía como mucho vacío porque después de un éxtasis tan grande y de tanta efervescencia? Me dio como un bajoncillo. Fue como cogerte un pedo de algo. .

Vaya contraste de sentimientos. De la alegría del premio al dolor de interpretar a la joven violada en San Fermín.

Totalmente. En Jauría tengo que transitar por emociones extremas y dolorosas; situaciones que las personas normales no debemos vivir y vivirlo cada noche es agotador, pero bueno, es el trabajo que he elegido y es algo que tengo asumido.

¿Interpretando siente de verdad?

Represento un papel y cuando salgo del teatro hago mi vida normal y me olvido, pero todo lo que sucede en el escenario y todo el padecimiento es absolutamente real. El dolor no se puede fingir. En el momento en el que tu pones el cuerpo a las revoluciones e intensidad que tiene que tener para transitar por todo eso, de alguna manera, lo estas viviendo y no puedes escapar a ello porque lo que estas experimentando es real

¿«Jauría» es su obra más comprometida?

Está basada en la descripción real de algo que ha sucedido y el compromiso es total pero en general suelo trabajar en obras con un compromiso social muy alto.

¿Qué impresión tuvo al leer el guion?

Cuando lo leí no sentí nada y es salgo que me preocupó mucho. Es un texto muy frío. Es la transcripción de un juicio y de lo que sucedió en un tribunal. Es frío, aunque se está contando una atrocidad muy grande. Miguel es un genio y toda la calidez que el texto no tiene se lo ha sabido poner. En la obra es imposible desconectar de los que está pasando en el escenario.

¿Entiende mejor ahora a las víctimas?

Sí, todos nosotros somos personas comprometidas, progresista y liberales que luchamos por la igualdad y ahora hemos adquirido un compromiso aun mayor y una gran empatía hacia las victima

Acaba de fichar por «La que se avecina». Ahí se reirá y hará reir.

Trabajaré ahí toda la temporada. Lo combinaré. Es mi trabajo, igual alguien lo ve peculiar y piensa en el contraste pero yo estoy acostumbrada. Es mi oficio. Me vendrá bien para compensar.