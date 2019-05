Cinema Jove se rinde a la animación

Cinema Jove se rinde a los «dioses» de la animación japonesa en su 34.ª edición, que se celebra del 21 al 28 de junio. El festival ha dedicado un ciclo a la historia del «anime» con siete películas que se proyectarán en la sala 7 del Rialto. El viaje de chihiro, Nausicaä del valle del Viento, La tumba de las luciérnagas o Los niños lobo formarán parte de este ciclo, según informó Carlos Madrid, que ayer explicó algunos de los detalles de la programación de este año junto al secretario autonómico de Cultura, Albert Girona.

El festival también ha preparado un ciclo para conmemorar el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín con seis películas centradas en la juventud alemana del momento y que se podrán ver en el Instituto Francés. Así, El silencio tras el disparo, Goodbye Lenin, La promesa, un amor, un muro, una esperanza, B-Movie: Lust and sound in west Berlin, The invisible frame y Never mind the wall retratan el impacto de la caída del muro en el ámbito personal, social, cultural y político.

Por su parte, esta edición también ha dedicado una retrospectiva a los hermanos Coen, que podrá verse en el claustro del Centre del Carmen, con la proyección de Sangre fácil, Arizona baby, Muerte entre las flores, Barton Fink, El gran salto, Fargo y El gran Lebowski.

Esta edición han sido seleccionados 10 películas y 49 cortometrajes de las 1.211 propuestas recibidas. Los trabajos seleccionados para la Sección Oficial provienen de países como China, Argentina, Hungría, Brasil, Alemania, Noruega, Países Bajos, EEUU y Georgia en coproducción con Rusia. El festival incluye por cuarto año consecutivo una sección oficial dedicada a las series, en la que este año competirán 13 trabajos. Entre ellos, se encuentra «Gente hablando», de Álvaro Carmona, disponible en Flooxer.

El director portugués Miguel Gomes, responsable de títulos como Tabú y Las mil y una noches recibirá La Luna de València en reconocimiento a su «marcada personalidad narrativa» que «conforma auténticas obras de arte». Por su parte, Nuria Herrero ( Toc toc, «Señoras del (H)ampa», «El barco») y Pol Monen ( La mala educación, «Vivir sin permiso», «La reina del sur») recibirán el galardón «Un futuro de cine» por ser dos de los talentos más prometedores del sector audiovisual español.

Así, el certamen reconocerá la trayectoria de Gomes con un ciclo en el que se proyectarán los seis largos dirigidos por el director y dos cortos seleccionados por él mismo, Inventario de Natal (2000) y Canticos das criaturas (2006). Monen presentará en el festival su cinta ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, producida por Netflix, y Herrero, lo hará con Toc toc.

Este año el festival tendrá como sede de la Filmoteca, con las salas también del Rialto y la sala 7, además del Centre del Carmen, el Institut Français, el Centre Octubre Cultura Contemporània, el Colegio Mayor Rector Peset, y Radio City.



Un nuevo Ministerio de Cultura

Carlos Madrid explicó que el equipo de Cinema Jove ha hecho «un gran esfuerzo» para esta edición, ya que él solo ha contado con un mes y medio a principios de año para preparar la programación. Su contrato se quedó en el aire hasta hace poco por la ley de Función Pública. Es por ello que Girona propuso aumentar el número de directivos permitidos a las empresas culturales, en el caso del Instituto Valenciano de Cultura (IVC) de cuatro a siete, para contratar a los directores de festivales con esta figura y ajustado también sus emolumentos.

Al respecto, Madrid, cuyo contrato finalizará el 31 de diciembre, consideró que lo «ideal» sería saber en octubre quién será el nuevo director para que pueda programar con tiempo la próxima edición.

Esta edición cuenta con 580.000 euros de presupuesto, 385.000 sin contar con los sueldos del personal. Al respecto, Girona ha confiado en que al tener «un nuevo interlocutor» en el Ministerio de Madrid con «mayor sensibilidad a nuestras reivindicaciones» conceda «las ayudas que merecemos».