"Los rockers somos la élite musical"

Con más de 25 años en la carretera y más de 20.000 copias vendidas de su primer álbum "Prende una vela por mi", once discos en el mercado, un disco de oro por "Cruce de caminos" y un sin fin de conciertos por todo el país desde el año '86 hasta el día de hoy, Fernando Lavado y sus Gatos Locos forman parte de la historia del rock & roll en España. El sábado por la noche estarán en València, en el 16 Toneladas, junto a la Elvis Tribute Band, uno de los mejores tributos al Rey del Rock hasta la fecha, con la voz de Augie Burr.

¿Es rentable seguir dedicándose a esto del rockabilly?

Yo vivo de rentas, como lo hacemos muchos de los 80. Desde Rebeldes a Jaime Urrutia o Hombres G. Yo todo lo que saco lo autoproduzco y lo vendo, pero porque saco 2.000 discos y 2.000 que liquido. Pero hay compañías que no venden esos 2.000. A mí Warner me ofreció hacer una reedición de "Cruce de caminos" y una vez que lo hizo me lo quería vender. Pero sacar CD es suicida porque ahora ni los coches tiene CD, no hay una ley justa para las descargas€ Pero los nostálgicos, que muchos aún tienen el coche sin cambiar porque los rockeros no son ricos, siguen comprando CD.

Pues no parece un panorama muy alentador...

Esto es una excusa para seguir tocando en las salas, que de cada cinco, dos te salen bien y tres mal. Vas a tocar y antes de salir ya debes 600 euros. Está jodido, la gente ya no valora la música como la tiene que valorar.

¿Qué queda del Fernando Lavado que en los 70 era apodado el Pequeño Rey del Rock'n'roll?

A mí me da vergüenza que me llamen maestro o leyenda. Pero lo que no soporto es que digan que soy famoso, porque eso es efímero. Yo he amado y sigo amando el rock'n'roll, pero sobre todo desde abajo. Hay sangre nueva, pero no es original. Todos los que salen ahora se dedican a sonar lo más atrás posible, pero a la tercera canción ya has visto el bolo.

¿El rockabilly de los 80 era más original? Los Stray Cats encajaban perfectamente entre punks y nuevaoleros...

Claro, porque hacíamos swing, baladas, doo-woop, surf. Yo tengo un repertorio de 22 o 23 temas que hago subir y bajar, llorar y reír al público. Y hay mucha gente de antes que sigue viniendo a vernos, todos más calvos que antes, eso sí.

¿Ahora hay demasiado purismo?

Hay demasiado purismo, se cierran en banda ellos mismos. Duran dos o tres años y se separan y se juntan después con otros iguales que ellos que también se han separado. De los festivales de rockabilly, cuando traen a artistas de fuera los traen sin banda, con lo que la originalidad de cada artista se pierde y todas suenan igual. Y al venir sin banda no pueden hacer su estilo ni sus canciones más emblemáticas.

¿El rock'n'roll más auténtico en español murió de éxito en los 90?

A partir del 91 y 92 hubo un hostiazo de saturación musical. Se acababa de perder la originalidad y grupos como Rebeldes y La Frontera, que eran disco de platino, se estancaron un poco. Era una época difícil, con mucho vicio, y empezó a funcionar otro tipo de música. En ese momento de dejó de apoyar a los grupos, ya fuera de heavy, de ska o de rock. Ha pasado esa época, los que hemos tenido los cojones nos hemos mantenido, aunque también estuve un tiempo separado de todo esto€

Bueno, en 1997 sacastéis "Del amor al odio" que es buenísimo...

El que tuvo unos cojones muy gordos fue el Segarra, mi gran amigo. Ahora está en un momento de gloria, pero lo ha pasado muy mal. Ahora está en una segunda juventud, con sold outs en todos los lados. Está como nunca. Igual que Jorge Ilegal. Pero estas segundas juventudes nos han llegado un poco tarde, y ya no aparecemos en ninguna emisora o ningún lado si el tío de la sala o el ayuntamiento pone alguna cuña.

¿Cuál ha sido tu secreto para mantenerte?

Hombre, me canso mucho de los kilómetros. Pero luego llego y veo a la gente, ver a rockers ya mayores, o que no son rockers ni nada, y no se creían que yo estaba ahí o que sigo en el mundo de la música, y la gente preguntando si somos Los Gatos Locos de verdad€ He visto a peña llorar, gente diciéndome "pues conocí a mi mujer con tu canción". "Pues mira, lo siento", le digo yo. Luego veo las bandas noveles y hay de todo y los veo medio flipados pero no tienen la chispa que teníamos nosotros.

¿Hay relevo en la escena rocker?

Nosotros hemos vivido la prehistoria, llegar a un teatro y montar un show con dos altavoces. Y ahora, en cambio, es todo que si un reverb especial, que si no sé qué€ Que no quiere decir que sean malos músicos ni nada. Pero a mí el futuro me ha llegado demasiado rápido. Yo no sé si tienes abuelos, pero hay cosas que no les ha dado tiempo a entender. Pues a mí, musicalmente, nos damos cuenta de que éramos unos guerreros. Y ahora, cuando tocamos con equipos buenos, los técnicos flipan porque en veinte minutos sonamos que te cagas. Este fin de semana hemos tocado con un grupo heavy que aún hacía solos de batería, flipas.

¿Tú has hecho alguna alguna vez?

Sí, sí, pero corto. Con una caja y un base es complicado. Y el "Wipe out".

Compartes cartel en València con la Elvis Tribute Band.

El club Elvis España hace cinco conciertos anuales de 2.000 o 3.000 personas. Nadie acaba de pillar que no solo existe el Arenal Sound. Competir con 200.000 ingleses que vienen a un festival es imposible, pero sigue habiendo en España pequeños festivales de rock, o de blues, que son la hostia. Y después está el Azkena, que este año vienen los Stray Cats y voy a dormir en el mismo hotel que ellos. Yo conozco a Brian Setzer, pero no sé si se acordarán de mí. A mí también me lo dicen: "Fernando, te acuerdas de mí, de 1987...". Si hombre, no me acuerdo de lo que hice ayer€ Por eso mismo no sé lo diré yo a Brian.

¿Qué tiene el rock'n'roll clásico para seguir mantener su huequecito entre traps, reggaetones y todo eso?

Ahora somos nosotros la música independiente, pero sobre todo somos la élite musical.

¿Por qué?

Porque para seguir llenando plazas de toros algo ha tenido que ocurrir. Las bandas de ahora no saben atraer a la gente, lo que sigue atrayendo a la gente es ir a beber y pagar poco. Eso sí, la culpa la tenemos todos. Antes en las fiestas mayores había conciertos gratuitos que te cagas, pero ahora traen a Bisbal pero has de pagar 50 pavos.