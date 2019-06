"Bombas Gens quiere romper con los tópicos"

«Superar barreras», «romper con los tópicos» y «lograr una sociedad más justa» han sido los objetivos de la Fundació Per Amor a l'Art, la entidad que gestiona Bombas Gens, el centro cultural que ha revolucionado el barrio de Marxalenes desde su inauguración en 2017. «El arte no es solo para unos pocos, no es elitista. El arte puede conmover a todos. Bombas Gens quiere romper con esos tópicos», aseguró , Susana Lloret, que ayer recogió la Medalla de Honor del Consell Valencià de Cultura (CVC) en el Palau de Forcalló. Lloret recibió el reconocimiento de manos de la vicepresidenta del CVC, Petra María Pérez Alonso-Geta, y ante la presencia del secretario del CVC, Jesús Huguet, quien excusó al presidente del órgano, Santiago Grisolía, por motivos de salud.

El acto contó con la asistencia de representantes de la cultura y de la política valenciana, como el conseller de Cultura, Vicent Marzà; la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga; o la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler.

Según el CVC, la Fundació merece el reconocimiento por «mejorar el entorno urbano» con la recuperación de la fábrica de bombas hidráulicas de Carlos Gens, «ayudar a los niños en riesgo de exclusión», «financiar la investigación sobre enfermedades raras» y «ofrecer propuestas artísticas a partir del mecenazgo».

Lloret aseguró que, en su origen, la Fundació tuvo la necesidad de convertir en realidad «el impulso de compartir» y poner su particular grano de arena en ayudar a conseguir «una sociedad algo más justa». «En la Fundació se trabaja para ayudar a chicos y chicas en riesgo de exclusión a superar las barreras que les frenan y los tópicos que les mantienen fuera del sistema, porque muchos de ellos cuando se les ofrece una oportunidad la aprovechan».Otra de las labores que destacó Lloret de la entidad es la superación de la barrera del «desconocimiento, que hace «tan difícil diagnosticar a tiempo las enfermedades raras».

Lloret, visiblemente emocionada, recordó el papel de José Luis Soler, presidente de la Fundació, en la creación de la entidad. «Lo que hemos conseguido ha sido gracias a un visionario que decidió recoger un legado olvidado. Lo llevó a un nivel mayor», explicó la vicepresidenta en la relación a la rehabilitación de la fábrica de Marxalenes. «Esta entidad es un ejemplo de cómo desde la iniciativa privada podemos hacer una sociedad más justa».