Los estrenos de la semana en Prime Video, Netflix, Movistar + y HBO

Llegó el mega esperado regreso de 'Stranger Things', y ha vuelto a destrozar los récords de Netflix convirtiendo esta tercera temporada en todo un fenómeno. ¡Y van tres!

Según Netflix, la serie ya ha sido vista por más de 40 millones de cuentas desde su estreno el pasado 4 de julio.

Y nada menos que 18 millones de personas han visto la nueva temporada completa, consumiendo en solo cuatro días los ocho capítulos. Además de conseguir que Coca Cola lance de nuevo una lata que llevaba más de 30 años sin aparecer, colecciones de ropa y zapatillas inspiradas en la serie€

Pero para los que ya han visto toda la temporada o para aquellos a los que les apetecen otras, hay vida más allá de 'Stranger Things'.

Llega la nueva serie de 'El Señor de los Anillos' exclusiva de Amazon Prime Video, que amenaza también con pulverizar récords.

También están en el calendario de más que probables éxitos la serie documental de 'Parchís' en exclusiva en Netflix o la tercera temporada de 'Snowfall' en HBO.

Series

Una familia unida

La comedia sueca 'Una familia unida' gira en torno al drama familiar de una pareja separada que comienza a vivir una nueva historia juntos.

La serie cuenta cómo afecta la toxicidad de las antiguas relaciones a la pareja e hijos en esta nueva etapa.

Se estrena en Netflix el 12 de julio.

Tú, yo y ella

Vuelve la comedia romántica 'Tu, yo y ella' con su cuarta temporada, protagonizada por Greg Poehler, Rachel Blanchard y Priscilla Faia. Una pareja felizmente casada que empieza a ver que no hay el mismo 'feeling' entre ellos, y para intentar remediar este problema deciden contratar una chica de compañía para revivir la química entre ellos.

Lo que no se esperan es que surja un amor entre los tres. Se estrena en Netflix el 12 de julio.

Snowfall

Vuelve con la tercera temporada de este drama criminal que muestra Los Angeles de 1983 y todo lo que rodea el mundo del 'crack'. 'Snowfall' se ha convertido ya en un clásico de HBO, que se estrena el 11 de julio.

El Señor de los Anillos

Esta semana, Amazon Studios ha anunciado que el aclamado cineasta catalán Juan Antonio Bayona dirigirá los dos primeros episodios de la serie 'El Señor de los Anillos'.

La fecha de estreno de la icónica fantasía de J. R. R. Tolkien está planeada para 2021, aunque no hay todavía nada cerrado ni un mes concreto señalado en la agenda.

Además, hay pistas de que la serie se basa en la Segunda Edad de la Tierra Media, la Edad Oscura, el periodo anterior a lo acontecido tanto en 'El Señor de los Anillos', como en 'El Hobbit'.

Para ver esta serie será necesario ser miembro de Prime Video.

Cristal Oscuro: La era de la resistencia

Vuelve otra increíble historia de Cristal Oscuro (Dark Crystal), la mítica película realizada exclusivamente con marionetas. Dirigida por Jim Henson, creador de los muppets (teleñecos) y Frank Oz.

Se estrenará en formato serie y en exclusiva para Netflix el 30 de agosto. Esta nueva historia explora las aventuras de tres Gelfling que descubren un horrible secreto detrás del poder de los Skeksis.

Reunión familiar

Esta sitcom familiar de Netflix se estrena el 10 de julio con una premisa muy simple: ¿qué sucede cuando se juntan todos los miembros de una familia que no son muy independientes?

Compromiso extremo. La llama del amor

Una pareja a punto de casarse decide emprender un viaje por medio mundo para conocer las diferentes culturas y formas de vida. Un viaje que puede unirles mucho más o separarles.

Esta serie es exclusiva de Netflix y se estrena el 12 de julio.

Películas

Dolor y gloria

Netflix nos trae una de las últimas películas de Pedro Almodóvar: 'Dolor y Gloria'. Esta historia cuenta la vida de Salvador Mallo un director de cine en su ocaso. Mostrando sus vivencias personales, profesionales y la historia reciente de España. Con Antonio Banderas y Penélope Cruz, disponible el 12 de julio.

4 latas

A partir del 12 de julio estará disponible la comedia española '4 latas' en Netflix. Un viaje de Tocho (Hovik Keuchkerian) y Jean Pierre (Jean Reno), hasta Mali para visitar un antiguo amigo, Joseba (Quique San Francisco) tras saber que está enfermo.

Y para viajar hasta allí no se les ocurre nada más que montarse en su viejo cuatro latas para atravesar el desierto del Sáhara.

Una vida a lo grande

Otra de las novedades de esta semana en Netflix es esta película con Matt Damon, Kristen Wiig y Christoph Waltz que se estrenará el 13 de julio. Donde encuentran una manera de acabar con uno de los mayores problemas de la humanidad, la sobrepoblación mundial, y su solución es reducir el tamaño de cada humano a 12 centímetros. ¿Será tan buena idea como pensaban?

Documentales

Las crónicas del taco

Un nuevo documental centrado en 'El taco', uno los platos más populares de la gastronomía mexicana a través de un viaje por todo el país mostrando las diferentes formas de preparación de este característico plato.

Se estrena exclusivamente en Netflix el 12 de julio.

This is Football

Una serie documental de seis capítulos que explora las razones por las que el fútbol es un fenómeno único que une a miles de millones de personas en el mundo entero.

Las historias, las pasiones y los triunfos en el corazón del deporte más seguido del mundo. Rodada desde Islandia hasta Argentina, pasando por España, Ruanda, China y Estados Unidos, y con legendarios jugadores, presidentes, entrenadores o matemáticos.

Se estrenará el 2 de agosto de 2019 en exclusiva en Prime Video.

Varane, Destin de Champion

Esta docu-serie explora la vida dentro y fuera del campo de Raphaël Varane, futbolista campeón mundial en 2018. Y una de los más exitosos futbolistas franceses de su generación.

Una mirada única y desconocida sobre la carrera y ascenso de Varane, que se unió al Real Madrid con tan solo 18 años y que ya cuenta con dos trofeos importantes con solo 26 años.

Estará disponible exclusivamente en Prime Video a finales de 2019.

Parchís: El documental

Netflix nos retrotrae a las canciones del mítico grupo infantil que han sabido trascender generaciones.

Conoceremos cómo 40 años después los populares adolescentes del momento cambiaron su vida, de la mano de los propios testimonios de sus cinco integrantes.

Y como bien advierte Netflix, a partir del 10 de julio "la canción no se te va a ir de la cabeza".

Otros estrenos para apuntar:

Amazon Prime Video

— Mr. Robot, temporadas 1 a 3, 15 de julio

— Ley y orden, temporadas 1 a 7, 15 de julio

Netflix

— Orange is the new black, 26 de julio

— Las chicas del cable, 9 de agosto

— Glow, 9 de agosto

HBO

— Snowfall, temporada 3, 11 de julio

— Allí abajo, temprada 5, 12 de julio

