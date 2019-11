"Vivir dos veces" parte como favorita en los Premios del Audiovisual Valenciano

El 22 de noviembre el Auditori de Castelló desplegará su alfombra roja en la gala de entrega de la segunda edición de los Premios del Audiovisual Valenciano que entrega el Institut Valencia de Cultura (IVC) y la Academia Valenciana del Audiovisual. La actriz Rosana Pastor y el director Nacho Ruipérez anunciaron ayer en el Teatre Rialto el listado definitivo de los nominados en un total de 21 categorías.



Vivir dos veces (12), seguida de La innocència (11), La banda (9), Assemblea (7) y Amor en polvo (5). Así, los nominados a mejor largometraje de ficción son La Innocència de Turanga Films; La Banda de Misent Producciones SL, y Vivir dos veces de Alamar Cinema. La nominación a mejor dirección ha recaído sobre Lucia Alemany por La innocència; Roberto Bueso por La Banda; Alex Montoya por Assemblea; Suso Imbernon y Juanjo Moscardó por Amor en polvo, y Ana Ramón Rubio por Almost Ghosts. A mejor largometraje documental optan Los que buscamos de Kaishaku Films SL; El cuarto reino. El reino de los plásticos, y The Cut de Amuntsport SL.



Nominados a mejor actor están Gonzalo Fernández por La banda; Óscar Martínez por Vivir dos veces y Sergi Lopez por El viatge de Marta. Y las nominadas a mejor actriz son Carmen Arrufat por La Innocència; Maria Maroto por La forastera, e Inma Cuesta por Vivir dos veces.



A mejor actor de reparto aspiran Sergi López por La innocència; Jordi Aguilar por Assemblea; Joel Bosqued por La innocència; Nacho López por Vivir dos veces, y Xavi Castillo por Amor en polvo. Las nominadas a mejor actriz de reparto son Mafalda Carbonell por Vivir dos veces; Laia Marull por La innocència, y Marta Belenguer por Assemblea. La nominación a mejor corto de ficción es para Cuzco de Turanga films; Casa de Beniwood; Taro de Pacific Mèdia, y Tiempo de blues de When lights are low.



Los nominados a mejor sonido son Carlos Lidón por Vivir dos veces; Carlos Lidón, Iván Martínez Rufat y Alfonso Raposo por La banda; Jose Manuel Sospedra y Iván Martínez Rufat por Assemblea; Carlos Lidón y Dani Zacarías por La innocència; Xavi Saucedo José Serrador y Edgar Vidal por Cuerdas; Carlos Lidón y David Rodriguez por Amor en polvo, y Carlos Faruolo por Bikes. The movie.



Los nominados a mejor música son Arnau Bataller y Simón Smith por Vivir dos veces; Vicente Ortiz Gimeno por La banda; Tortel y Jordi Sapena por Assemblea, y Diego Montesinos por Bike. The movie. Miss MBulu de Jaibo Films; Obsolescence de Somnis, y Clips per a salvar el món de Virtual Art han sido nominados en mejor corto de animación. (M)otherhood de Suica Films; Tiempo de blues, Creando cine inclusivo de When lights are low, y R31 de Baikal están nominados a mejor corto documental. Los nominados a mejor serie y webserie son «Terres de cinema» de la Andana Audiovisuales; «Cuineres i cuiners» de Nakamura Films, y «La forastera» de Albena Produccions. A mejor dirección de producción son candidatos Toni Novella por Dolor y gloria y por El viatge de Marta; Araceli Isaac por Assemblea; Christian Guijarro y Lorena Lluch por Vivir dos veces; Miguel Molina por Amor en polvo, y Jose Jaime Linares por Onyx, Los reyes del grial.



La nominación a dirección artística ha sido para Carlos Ramón Almenar por La Banda; Asier Musitu y Bea Toro por La innocència, y Maje Tarazona por Viva la vida. Y a mejor fotografía optan Victor Entrecanales por La banda; Nuria Roldós por Vivir dos veces y Guillem Oliver por Assemblea. Nominadas a mejor vestuario están Giovanna Ribes por La innocència, por La banda y por Onyx, Los reyes del grial; y Cristina Rodriguez por Vivir dos veces.



A mejor maquillaje y peluquería son candidatos Ana Lozano por Dolor y gloria; Esther Guillem y Marta Arce por Vivir dos veces; Sarai Rodriguez por La forastera, y Vicen Beti por Cuerdas.



Los nominados a mejor montaje son Juliana Montañés por La innocència; Carles Agulló por La banda; Suso Imbernón por Amor en polvo; Adán Aliaga, Sergi Diez y Alex Lora por Cuarto Reino; Cristina Vivó y Ana Ramón Rubio por Almost Ghosts. A mejor guion aspiran María Minguez Pardo por Vivir dos veces; Lucia Alemany y Laia Soler por La innocència, y Juli Duisla y Jaume Perez por Assemblea.



A mejor videojuego optan Effie de Inverge Studios de València; Fear the Dark Unknown de Dreamlight Games Studios de València, y Path to Mnemosyne de Spherical Pixel SL de Villena.