Camellos, Calivvula y Lisasinson para los 9 años de Redacción Atómica

Redacción Atómica, la revista escrita y visual valenciana dedicada a la música pop, celebra este lunes su noveno aniversario con un concierto que reunirá en la sala Amstel Art Veles e Vents a Camellos, Calivvula y Lisasinson. "Dinamita pura para el gran combate musical del año", asegura Sergio F. Fernández, principal responsable de la publicación-

Sobre Camellos, destaca Redacción Atómica que son "finos observadores de lo radicalmente vacío del mundo contemporáneo" y que se presentan "para pintar con aguarrás una realidad enmudecida y presa de la dictadura de la corrección política, de una sociedad guiada con brutalidad por la inmediatez mal entendida y sin reposo".

"Ejecutivos y runners con una vida más química que Ozzy Osbourne, becarias que rozan la esquizofrenia, moda salida de cubos de basura, el orgullo de ser gilipollas, niños bien que se sienten bendecidos o carteros con la fresa carcomida" conforman el único LP de Camellos, "Embajadores" y los distintos singles que han ido publicando desde 2017. "Un trabajo agreste donde los haya. Temas salidos directamente de las entrañas de la desesperanza más humorística, que transmiten mensajes sin filtro creando rimas inesperadas gracias a la escritura automática que deja frases tan fuera de contexto que acaban creando uno nuevo", explica Redacción Atómica.

Calivvla es, por su parte, un cuarteto valenciano que apuesta por el pop de guitarras nerviosas, que bascula entre el indie-rock de corte clásico, la energía del garage y la inmediatez melódica de la new-wave. "En sus canciones resuenan ecos de The Feelies y los Buzzcocks, pero también de grupos que nos pillan más cerca, como Mujeres", añade Redacción Atómica. "CLV" es su primer EP, que fue publicado la pasada primavera, y en sus conciertos suenan estas canciones, así como nuevas composiciones y por supuesto su himno con el que se dieron a conocer, "Faraón".

También desde València llegan Lisasinson: Miriam (voz y guitarra), Mar (voz y guitarra), María (batería y coros) y Roser (bajo). "Adicción total, el espíritu punk-pop chicloso de grupos como The Primitives, Tiger Trap, Los Romeos, Heavenly, Aerolíneas Federales o Los Fresones Rebeldes", subraya F. Fernández. Acaban de grabar su primer Mini-LP que saldrá en la colección de 'New Adventures in Pop' del sello madrileño Elefant Records. Mientras tanto podemos escuchar una y otra vez su "Barkaldo", sin duda una de las canciones más adictivas del 2019.