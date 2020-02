Berklee pide prorrogar su estancia en Les Arts durante al menos 25 años más

La Fundación Berklee College of Music ha pedido a la Ciudad de las Artes y las Ciencias continuar con el proyecto académico, artístico y cultural de su campus de València en el anexo sur del Palau Reina Sofía por un plazo mínimo de 25 años, prorrogable.

Fuentes de la fundación explicaron ayer a Levante-EMV que «Berklee siempre ha manifestado su voluntad de quedarse en València y, esa misma voluntad, la hemos percibido por parte de las instituciones públicas y privadas, entidades culturales y sociedad valenciana en general. A todos ellos les estamos muy agradecidos por su acogida desde que llegamos».

La sede española del Berklee College of Music of Boston se ubica en esa zona concreta del coliseo operístico diseñado por Santiago Calatrava desde 2012, cinco años después de que los entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y alcaldesa de València, Rita Barberá, anunciasen la construcción de la ambiciosa Torre de la Música, que albergaría esa escuela musical. Finalmente, el proyecto de la torre no se llevó a cabo pero Camps firmó en 2010 un convenio de cesión durante cinco años de 3.600 metros cuadrados del anexo sur del Palau de les Arts para que la Berklee pudiera iniciar sus actividades formativas en España.

En 2016 la organización y la Generalitat renovaron el convenio para ocupar el anexo sur de Les Arts durante cinco años más. Y ayer martes el Diario Oficial de la Generaltitat Valenciana publicó un texto firmado por el director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), Enrique Vidal con la petición para la cesión de uso, a título oneroso, del citado inmueble por un plazo mínimo de 25 años prorrogable.

«Es voluntad de CACSA -añade Vidal- destinar el Anexo Sur del Palau de les Arts Reina Sofía a la difusión artística y cultural a través de un proyecto pedagógico vinculado a la música que aporte prestigio y un amplio reconocimiento, buscando con ello que el conjunto de la Ciutat de les Arts i les Ciències continúe siendo un referente no solo turístico, sino también académico y cultural de primer orden».

Así pues, CACSA apoya la permanencia de Berklee en les Arts y también la Conselleria de Educación y Cultura, responsable de la gestión del palacio operístico, ha mostrado su apoyo al proyecto de la academia musical. «El trabajo con Berklee siempre ha sido enriquecedor desde el punto de vista cultural», señalaron fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà a Levante-EMV, quienes también subrayaron que «hemos tenido una muy buena relación con la Berklee y si continúa 25 años la colaboración continuará siendo muy estrecha». Aun así, recordaron desde la conselleria que se trata de un procedimiento público que todavía no se ha resuelto y al que pueden optar otras entidades cuyos fines sean similares a los de la Berklee.

Efectivamente, tal como publicaba ayer el DOGV, hasta el próximo 9 de marzo, «cualquier entidad sin ánimo de lucro, cuyos fines estén declarados de interés general y cuyo objeto social incluya el desarrollo de actividades académicas de formación superior ligadas a la educación musical», puede manifestar expresamente su voluntad de acceder en concurrencia competitiva al citado derecho con la vocación principal de desarrollar un proyecto pedagógico y cultural en los términos descritos.

Según fuentes de la fundación, por las aulas de la Berklee pasan actualmente entre 350 y 400 alumnos al año procedentes de unos 40 países. Desde 2008 unos 20 alumnos han sido de origen valenciano, aunque esta cifra se incrementa a 150 si se cuentan los cursos para bandas sinfónicas.