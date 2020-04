Robe, de Extremoduro, lanza un nuevo tema: 'Yo me quedo aquí contigo'

Si hace unos días era noticia por no saber qué va a pasar con su gira, este miércoles, Robe, vocalista de Extremoduro, ha querido regalar a sus fans una nueva canción, 'Yo me quedo aquí contigo', en la que, a todas luces, habla sobre la crisis y el confinamiento.

"Me gustaría daros un poco de ánimo. Una vez me dijo mi primo Potri, Antonio Ojea, que no le gustaba que le vieran haciendo bocetos cuando dibujaba. Literalmente, me dijo que para él era como si le vieran cagando.Y le comprendí, porque a mí me pasa un poco igual, así que seguramente me arrepentiré de este vídeo, pero no importa", señala el extremeño en sus redes sociales.

"El mundo ahora parece detenido", reza en la letra del tema. "Y ya no gira como tiene que girar, y yo, para encontrar el norte, miro en busca de una estrella fugaz", continúa.

El vocalista de la mítica banda de rock, que había anunciado su gira de despedida para este año, ahora parada por la crisis sanitaria, también cuenta con dos discos en solitario, y aunque ha decidido subir el nuevo tema en el canal de Youtube de la banda, Robe canta solo y en directo para todos sus seguidores. "Que el mundo gira y gira sin sentido, descontrolados, nos lleva en el espacio, fugitivos, de lado a lado, y avanza lentamente al infinito", versa.