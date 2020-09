La Policía Nacional está investigando el robo el pasado mes de agosto de más de 5.000 euros procedentes de las taquillas del Palau de la Música que estaban guardados en una caja de seguridad situada en el despacho del director del auditorio municipal, Vicent Ros.

Según han confirmado fuentes próximas al Palau, los responsables de la institución tuvieron conocimiento de la sustracción al regresar de las vacaciones y reabrir el edificio al público, en concreto el 1 de septiembre. Según las fuentes consultadas por Levante-EMV, la caja de seguridad no había sido forzada y cuenta con dos juegos de llaves, ninguno de los cuales ha desaparecido y siguen en posesión de los responsables del Palau.

Tras tener conocimiento del robo, ya que faltaban 5.000 euros de la cantidad de dinero guardada en la caja a 31 de julio, la dirección del auditorio denunció los hechos ante la Policía Nacional, que a día de hoy continúa con las investigaciones.

De hecho, y según ha podido saber este periódico, los agentes del grupo de robos de la Brigada de Policía Judicial de València y de la Brigada de la Policía Científica estuvieron la pasada semana en el edificio entrevistando a miembros de la plantilla, de la dirección y del servicio de vigilancia del Palau, además de estudiar las grabaciones de las cámaras de seguridad y realizar una inspección del despacho en busca de huellas y ADN. De momento no se ha practicado ninguna detención.

Pese a que el dinero que se obtiene de la recaudación se suele depositar en una caja fuerte con videovigilancia situada en el despacho del gerente del auditorio, José Manuel García Nestares, el dinero robado se encontraba en el despacho del director, Vicent Ros. Esto se debe, tal como ha podido saber este periódico, a que los 5.000 euros no provenían de la recaudación de la taquilla, sino de una partida destinada a abonar las devoluciones de los conciertos cancelados por la pandemia del coronavirus.

Según las mismas fuentes, aunque la mayor parte de las entradas se venden por internet, y por lo tanto el reintegro por los conciertos cancelados se realiza también por este medio, una parte de los tickets se sigue expidiendo en la taquilla del auditorio, y los compradores acuden a ella cuando reclaman la devolución por los eventos cancelados.

Las taquillas funcionan tanto en horario matinal como vespertino y, según han asegurado desde el auditorio, el único despacho abierto por la tarde durante el mes de julio es el del director, de ahí que la caja de seguridad estuviese en un armario de este espacio con el fin de que las taquilleras pudiesen disponer del dinero para las devoluciones.

Según ha podido saber Levante-EMV, el 31 de agosto se hizo un arqueo en el que se comprobó que en la caja se guardaban más de 37.000 euros. Durante el mes de agosto, y como ocurre todos los años, el Palau de la Música permaneció cerrado, sin actividad y con la única presencia, en principio, de los responsables de seguridad y, de forma eventual, de algún empleado de mantenimiento, según señalaron las fuentes de la institución.

La oposición critica el «desprestigio» del «buque insignia» de la cultura

Un edificio cerrado por desprendimientos, una programación externalizada, una sentencia que declara nulo el nombramiento del director... Quizá el robo de los 5.000 euros que está investigando la Policía es lo menos grave que le ha sucedido al Palau de la Música en los últimos tiempos, pero para el PP de València se trata de una muestra más de cómo la gestión del gobierno municipal de Joan Ribó ha llevado el desprestigio a este «buque insignia de la cultura en València». La concejala del PP Julia Climent aseguró ayer en un comunicado que la situación del Palau, «con el cierre desde julio de 2019 por desprendimientos de los techos de la sala Joaquín Rodrigo, es la muestra más evidente de que el actual gobierno del alcalde Ribó y el PSPV actúa con descoordinación, lentitud e ineficacia». Climent recordó que recientemente el gobierno municipal anunció la adjudicación de la redacción del proyecto y ha admitido que las obras no comenzaran antes del último trimestre de 2021. «Con estos plazos, se cumplen las peores previsiones posibles y el Palau de la Música no abrirá sus puertas, si no surgen nuevos impedimentos, hasta al menos principios de 2023», lamentó. También desde el Grupo Municipal de Ciudadanos han criticado el robo. Su portavoz, Fernando Giner, ha reprochado la «falta de prudencia y seguridad» y ha aseverado que desde la formación 'naranja' exigirán responsabilidades.