Julia Climent: "Vicent Ros volverá a salir elegido como director del Palau"

«El auditorio nunca había caído en tal desprestigio. El Palau está cerrado, la programación itinera por la ciudad y el Tribunal Superior de Justicia ha anulado el nombramiento de su director. Y las previsiones no mejoran. El Palau no podrá abrir antes del año 2023, y respecto a la polémica con el nombramiento del director, estoy segura que Vicent Ros volverá a salir elegido», señaló Climent. Con estas duras declaraciones, la concejal popular afea la gestión de este annus horribilis en el Palau, marcado por el cierre de la infraestructura tras la caída del techo de la sala Rodrigo y la anulación del nombramiento de su director tras un recurso, que obligará a votar nuevamente a los miembros del tribunal.

La concejal ha pedido una auditoria interna del edificio, ya que su reapertura tras las obras será «sine die»

« El resultado será el mismo. Que en un concurso internacional pase esto es imperdonable. Se han producido errores administrativos muy graves». Según Climent, «en un año y medio, el Palau ha perdido gran parte del prestigio internacional que tenía». El último capítulo de esta historia se vivió la pasada semana, cuando salió a la luz el robo de 5.000 euros de una caja de seguridad situada en el despacho del director del Palau. Pese a que el dinero que se obtiene de la recaudación se suele depositar en una caja fuerte con videovigilancia situada en el despacho del gerente del auditorio, José Manuel García Nestares, el dinero robado se encontraba en el despacho del director, Vicent Ros. Esto se debe a que los 5.000 euros no provenían de la recaudación de la taquilla, sino de una partida destinada a abonar las devoluciones de los conciertos cancelados por la pandemia. «No entiendo por qué ese dinero estaba en el despacho del director.

En el pasado pleno le pregunté a Glòria Tello -presidenta del Palau- si podía especificar el dinero que se había robado. No lo supo decir, y se excusó diciendo que el asunto estaba en manos de la investigación policial. Apuntó a que podía haber sido un trabajador del Palau, cosa que me sorprendió», confiesa Climent. Tello se comprometió en convocar al Consejo de Administración del Palau con carácter de urgencia para informar sobre todo lo ocurrido en el auditorio. «¿Cómo puede ser que nos hayamos enterado de todo por la prensa?», se pregunta Climent. «Vamos a pedir un cuenteo diario del dinero que hay en el Palau. 5.000 euros no es una cantidad importante, pero depende de quien lo diga. Vamos a llegar hasta el final para saber cuánto dinero se ha robado». La concejala popular también ha pedido una auditoria interna sobre el auditorio centrada en la propia infraestructura. «Me gustaría saber los motivos reales por los que han habido tantos desperfectos en el Palau». Respecto a los años en los que el Partido Popular gobernó en el consistorio valenciano, Climent asegura que la falta de mantenimiento se ha producido en los últimos años, «pese al incremento que ha anunciado Tello, que cifra del 500% al 700% respecto a los años anteriores. Este aumento no está claro, porque hay parte de inversión, no es todo mantenimiento», asegura. Respecto la reforma del edificio, Climent aseguró que la causa de la demora se encuentra en la «falta de coordinación entre Tello y Luisa Notario, concejala de Gestión de Recursos del consistorio. «Ellas son quienes tienen que tirar del carro para que podamos tener el Palau abierto, aunque ahora su reapertura es sine die».

La reforma del Palau para adecuar el auditorio y hacerlo energéticamente eficiente dio el pasado lunes un paso más en su tramitación administrativa al adjudicarse el contrato de redacción del proyecto básico y de ejecución. La adjudicación se hizo por un importe total de 244.295,13 euros. El proyecto pretenderá recuperar las bases del original. La intervención también contempla la reparación del aplacado de piedra de la fachada y la eliminación de filtraciones de agua. Según la previsión del consistorio, las obras no comenzarán hasta finales de 2021, por lo que el edificio no se podría abrir hasta finales del 2023. Por esta causa, y según ha podido saber este periódico, los responsables del Palau se estarían planteando llevar a cabo una «preapertura», en algunas de las salas que estén reparadas, con tal de levantar el ánimo de los abonados, «muy enfadados» según Climent, por la situación del Palau.