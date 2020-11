Ya está aquí 'Open To Better Film', el videoclip del remix de 'Resilient', el tema que une a Katy Perry y Aitana para, en colaboración del prestigioso DJ y productor Tiësto, lanzar a través de la música un mensaje optimista e inspirador para decir adiós a un año tan atípico como ha sido este 2020. "Trabajar con Katy Perry en uno de sus singles es un auténtico sueño", asegura la cantante española, entusiasmada por su participación en esta iniciativa impulsada por Coca-Cola.

Fue el pasado 13 de noviembre cuando se estrenó a nivel global el remix de 'Resilient', la nueva versión del tema original que Katy Perry lanzó el pasado mes de agosto dentro de su disco 'Smile', quinto álbum de estudio de la cantante. La cantante californiana reimagina su canción junto a Aitana y Tiësto para invocar el poder renovador de la música y hacer resonar un mensaje positivo. Y ahora, esta reinvención ya cuenta con su propio videoclip, 'Resilient feat. Aitana (Tiësto Remix) - Open To Better Film', una pieza que está dirigida por Chloe Wallace.

"Puede llover por unos meses / No todo sale como uno lo quiere a veces / Si hubo una herida y la cura se dañó, se dañó, se dañó / Si caigo me hago más fuerte, no es cuestión de suerte", canta Aitana en este nuevo sencillo resultado del trabajo conjunto entre Coca-Cola y Katy Perry a la hora de versionar la canción 'Resilient' y convertirla en un himno de inclusión y optimismo dirigido, especialmente, a los más jóvenes.

"Para mí, esta campaña trata de crecer a base de desafíos. Creo que la canción 'Resilient' se relaciona muy bien con esto, porque ser resiliente es volver a levantarse después de una caída, crecer después del fracaso y superar casa desafío", asegura Katy Perry que ensalza la nueva "perspectiva que aportó Aitana a la canción" y cómo hace evolucionar "el mensaje hacia la importancia de ser resilientes como grupo". "No siempre se trata solo de crecimiento personal, ¡también debemos crecer juntos!", proclama.

"Ahora que 2020 va llegando a su fin, hemos colaborado con Katy Perry para difundir un mensaje de esperanza, especialmente dirigido a las nuevas generaciones. A muchos jóvenes, la crisis les ha impedido vivir experiencias y momentos clave en sus vidas. Por eso, esta canción está dedicada especialmente a ellos", señala Walter Susini, Europe Head of Marketing de Coca-Cola. Además, la marca ha creado la plataforma 'Open', con la que, asegura Susini, pretenden remarcar "cómo está cambiando el mundo" e invitar al público a, en estos tiempos difíciles, "apreciar aquello que antes, quizás, dábamos por hecho".

Un sueño

"¡Trabajar con Katy Perry en uno de sus singles es un auténtico sueño! Con la participación del increíble Tiësto y la importante visión de Coca-Cola, espero que esta nueva versión de 'Resilient' brinde un momento de felicidad para las personas que se encuentren ante un desafío en sus vidas, ya sea grande o pequeño", asegura Aitana.

"Estoy entusiasmado por haber tenido la oportunidad de unir fuerzas con Katy Perry y Aitana para este proyecto de Coca-Cola. Nuestra misión es inspirar el tan necesario optimismo en el mundo, especialmente en estos momentos difíciles", afirma Tiësto.

Con esta colaboración, Coca-Cola y Aitana vuelven a unir sus fuerzas en un proyecto musical. El pasado 19 de septiembre, la cantante subió al escenario del WiZink Center de Madrid como cabeza de cartel de Coca-Cola Music Experience Reloaded, un espectáculo en streaming para llevar a la casa de los fans 6 horas de música en directo. La retransmisión contó con más de 250.000 conexiones.