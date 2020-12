En su ‘Retrats de passaport’ Josep Pla recuerda la primera vez que vio actuar a Raimon. Era una noche de verano, estaba con él cenando en un restaurante de carretera en Pals y en un determinado momento el músico cogió la guitarra y se puso a cantar junto a una ventana abierta y ante un público de curiosos cada vez mayor. «El espectáculo era un poco insólito -escribe Pla-. La guitarra era muy desguitarrada. Nadie sabía quién era aquel joven más bien pequeño, rubio y delgaducho, en mangas de camisa (...) que exhalaba, en catalán de València, una vociferación fenomenal. En el calor amodorrado de la noche, ligeramente cargada, Raimon emitía sus abruptas canciones. A pesar de la ironía consustancial, de la reticencia de la gente, prácticamente todo el mundo quedó embobado».

Aquello, cuenta Pla, ocurrió cuando Raimon tenía 22 años y acababa de empezar su carrera musical. Esta semana el cantautor de Xàtiva ha cumplido 80 años convertido desde hace tiempo en un referente de la cultura popular valenciana. Como el autor de ‘El quadern gris’, amigos y admiradores hablan para Levante-EMV sobre la primera vez que escucharon cantar a Raimon y cómo su obra les ha marcado.

Alejandro Mañes

En el ‘cole’ ya recitaba versos en valenciano»

«En el ‘cole’ conocí a un niño que recitaba versos en valenciano y también comenzaba a hacerlo en las presentaciones de las fallas. Entonces lo presentaban así: ‘ahora el pequeño rapsoda Ramoncín Pelegero recitará para ustedes unos versos...’. Resultaba curioso ver a aquel niño de cinco o seis años, en pantalones cortos sobre el escenario. Como se puede ver, esto de los poemas le viene de lejos».

Lluís Miquel Campos

Raimon rompió los muros que separaban la cultura en valenciano de la gente»

«Conocí a Raimon a principios de los años 60 cuando todos nos veíamos en el club universitario. Era un estudiante más. Creo que fue hacia el final del año 1960 cuando fui a un premio literario que se daba en Casa Pedro, un restaurante que estaba muy cerca del Astoria, y allí se hizo la presentación de Raimon como cantante. A partir de ahí mantuvimos una amistad». «Para mí -sigue Lluís Miquel- Raimon representa al cantante que rompió todos los muros que teníamos en la cultura y sobre todo en la música en nuestra lengua que nos separaban de la gente. Él consiguió transformar eso en canciones populares que todo el mundo cantaba en ese momento. Para mí eso fue muy importante, pasar de canciones para minorías absolutas a canciones que se podían cantar siempre que fuera necesario».

Tomás Llorens

Más que un cantautor, es un poeta con gran cultura»

«Coincidimos en algunas asignaturas en la facultad en Filosofía y Letras en la Nau. Mi amigo más estrecho era Alfons Cucó, que también cantaba. Recuerdo una tarde en un colegio mayor donde actuaron Raimon, Pi de la Serra y Cucó. Con todo, el que tenía más éxito era Raimon. Los dos somos muy ‘italianizantes’, él más porque se ha casado con una italiana, Annalisa. Es de una enorme cultura, que para él ha de tener un aspecto formativo y eso es algo que lo distingue de otros cantautores. Más que un cantautor, es un poeta, con una gran cultura literaria que se nota cuando canta por ejemplo a Ausiàs March. Es un poeta que se ha ganado la vida como cantante, como se hacía antiguamente».

Mari Carmen Girau

Era el ‘xiquet de Xàtiva’, una persona muy valiente»

«Conocí a Raimon en uno de los primeros conciertos de Els Setze Jutges en un teatro del extrarradio de Barcelona. La primera parte del concierto cantábamos nosotros y la segunda la hacía él. Nunca llegué a tener una gran amistad con él, pero sí le tenía mucha reverencia como se la teníamos todos, y mucha simpatía. Era el ‘xiquet de Xàtiva’, el músico que inició la nova cançó en Valencia. Fue una persona muy valiente en los inicios».

Mavi Mestre

Su fuerza, energía y compromiso me marcaron»

«El primer disco de Raimon, que es de 1963, se editó cuando yo aún era una niña, pero recuerdo haberle escuchado cantando en el Festival de la Canción Mediterránea, y a mí, que era de Oliva, me llamó especialmente la atención que lo hiciese en valenciano, una lengua que usábamos en la calle y que el franquismo minusvaloraba y minorizaba. Desde entonces seguí a Raimon y, ya de adolescente, su fuerza y energía y su compromiso cívico me marcaron y su música me sirvió para aproximarme a la poesía de los clásicos de nuestra literatura. Por eso me siento tan orgullosa de que nuestra universidad lo reconociese, a él que se había formado aquí, con la Medalla de la Universitat».

Vicent Garcés

Representaba las anhelos y experiencias los 60»

«La primera vez lo escuché en uno de esos discos pequeños en el que estaba ‘Al vent’, ‘La pedra’, ‘Som’ y ‘A cops’ que llegó a mis manos a través de la Llibreria 3 i 4. Yo estaba en la universidad, era delegado de mi curso y para mí y mis compañeros escuchar a Raimon en ese momento representaba los anhelos y experiencias de los estudiantes, expresaba con su música nuestras ilusiones y además lo hacía en valenciano, que era nuestra lengua pero estaba despreciada en el mundo académico y cultural. Se convirtió en un referente al que incluso seguíamos cuando iba a tocar a Barcelona o Madrid».

Ximo Puig

Simboliza la libertad. Sus conciertos fueron un icono de la lucha por la democracia»

«He tenido la suerte de disfrutar de sus conciertos en multitud de lugares: Morella, València, Barcelona… He estado con él en Xàtiva y esta misma semana en su casa, felicitándolo en persona por su 80 cumpleaños. Nunca me he cansado de verlo actuar, hasta el último día de su gira de despedida», cuenta el jefe del Consell. «Para mí, Raimon simboliza la libertad. Sus conciertos durante el franquismo son un icono de la lucha por la democracia. Para los valencianos, además, representa un hito cultural respecto al reencuentro de nuestra identidad como pueblo. Especialmente, en cuanto a la lengua. Ha sido el cantante más importante en valenciano y quien abrió el paso a los grupos de música en valenciano de hoy. Tan relevante como esa contribución a la normalización lingüística ha sido su papel decisivo para que miles de valencianos y de valencianas conociéramos a nuestros clásicos. Sin Raimon, poetas del Segle d’Or como Ausiàs March, Jordi de Sant Jordi o Roís de Corella estarían reservados a los filólogos. Que ‘Veles e vents’ tenga estatus de himno le da a nuestra lengua la profundidad histórica que nos habían escondido durante siglos».

Vicent Marzà

Lo vi actuar en Xàtiva y me impresionó. Él estaba muy emocionado por tocar en casa»

«Para mí el nombre de Raimon va ligado a buenos recuerdos de mi niñez. Estuve en un concierto en la Plaza de toros de Xàtiva, atestada. Aquello me impresionó. Fuimos en familia y estábamos sentados con amigos de mis padres que, como ellos, eran maestros que trabajaban para modernizar la enseñanza en nuestro país. Aquel cantautor con voz rotunda era un Raimon que seguro estaba emocionado por hacer aquel concierto en su casa». «Pero los recuerdos más intensos los tengo de los veranos -sigue el conseller-. La pandilla de amigos de mis padres ha sido siempre una familia extensa. Íbamos a hacer rutas en los Pirineos y por las noches siempre había fuego de campamento. Es ahí, donde en círculo y acompañados de una guitarra, pasábamos buenos ratos charlando y cantando, los pequeños y los mayores. Sonaban los grandes temas de Raimon y recuerdo instantes de ‘Al vent’ como si fuera ahora».

Ciprià Císcar

He disfrutado de su afecto, amistad y personalidad»

«Un clásico como dijo Fuster. Lo conocí en los 60 en un concierto en el claustro de la Univeristat, pero no tuve una relación directa con él hasta finales del 70. Desde entonces he disfrutado de su afecto y amistad, y por supuesto de su trabajo. También de su personalidad que irradia cultura, y también he compartido el aprecio con Annalisa desde que tuve responsabilidades en la conselleria de Educación y Cultura».

Carmen Calvo

Es toda una institución de las libertades»

«Raimon, es toda una institución de las libertades. Un poeta, músico y persona integra. Y sigue, su mundo es de verdad, lo que dice, lo que canta. Lo conozco de verlo en alguna exposición. Sus letras, su persona, es para todos los de varias generaciones un referente y sigue siéndolo de las libertades».

Miquel Navarro

Es un artista muy correcto y con mucha ética»

«Forma parte de mi historia y de mi educación. Siempre me ha parecido un tío magnífico, sublime. Desde que conocí su música, ha sido un estímulo para mí. Tanto él como yo estuvimos muy ligados al momento social que se estaba viviendo en la época. Todo el mundo tenía su música. Era un referente. Lo sigue siendo. Más que su compromiso político, de Raimon destaco su creatividad. Es un artista muy correcto, con mucha ética».

Rosana Pastor

Con él descubrí que las canciones más bellas hablaban la lengua de mi pueblo»

«He crecido con las canciones de Raimon, formaron parte de ese mundo propio que empecé a construir al dejar la adolescencia. Con él descubrí que las canciones más bellas hablaban la lengua de la gente de mi pueblo y que en valenciano podía expresar mis anhelos y mis dudas, la añoranza más inabarcable, el deseo de ser libre y amar la vida. Escuchando mil veces ‘Com un puny’, imaginé el amor. Me llevó a Ausiàs March, y los dos vinieron conmigo a escondidas, la primera vez que subí a un escenario lejos de casa. Nunca le he explicado que a menudo su voz me ha acompañado. ¡Gracias por tanta música, por tanta poesía, por recordarme siempre de donde vengo!»