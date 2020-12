Ciudad Jara, Andreu Valor, Badlands o Smokings Souls fueron algunos de los grupos galardonados en la tercera edición de los Premios Carles Santos de la música valenciana. La ceremonia de entrega se celebró anoche en el Teatro Principal de Alicante.

El premio al mejor disco ha recaído en Donde nace el infarto, de Ciudad Jara y la mejor canción fue «Tornado», de Badlands. El premio al grupo revelación lo recibió el dueto formado por Laura Esparza y Carlos Esteban, con su disco Mare natura. Andreu Valor recogió el premio al mejor disco de canción de autor y a la mejor gira, por su trabajo Insurrecte.

Respecto al mejor disco de pop, fue para Smoking Souls y su disco Translúcid. El premio al mejor disco de rock fue a parar a Metonymy of sound, de Johnny B. Zero.

El mejor disco de música urbana fue para el grupo Cactus con el trabajo Roma, mientras que el premio al mejor disco de fusión y mestizaje lo ganó Jonatan Penalba por Reversions.

Manolo Valls Quintet se llevó el premio al mejor disco de jazz por El ball de les muses y en la categoría de mejor disco de música tradicional, las ganadoras fueron Marala para A trenc d’alba.

Respecto al mejor trabajo de recuperación de patrimonio musical, los ganadores fueron el Ensemble Alfonsí por Instrumentos para loar a Santa María, mientras que en la categoría de mejor disco de clásica contemporánea se llevaron el galardón Spanish Brass y Albert Guinovart por Les aventures de Monsieur Jules.

Dani Miquel obtuvo el premio al mejor disco de música familiar por Desfem. El premio al mejor diseño fue por la diseñadora Virginia Lorente por el disco Los años líquidos, de Llum. El mejor vídeo fue «City walls», del grupo We Used To Pray, realizado por Build From The Roof y dirigido por Joecar Hanna.

Por último, el premio del público, que este año ha alcanzado una cifra récord de votos, con más de 25.000 personas participantes, fue para el Cor de Cambra Ad Libitum.

El músico valenciano Julio Bustamante recibió el Premio de Honor que otorga Cultura de la Generalitat de manos de la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, por su larga trayectoria en la música y los muchos hitos alcanzados a lo largo de su carrera.

Julio Bustamante empezó en el mundo de la música de la mano de Vicent Torrent en Equip València Folk, tocando el bajo. Tiene 16 discos publicados y uno en elaboración. Dos de ellos han aparecido en la lista de los «100 mejores discos del pop español» de la revista Efe Eme: ‘Humedad Relativa’ con Remigi Palmero y ‘Entusiastas’. La revista Rockdelux le dedicó un número homenaje en 2013 y ha escrito canciones para otros artistas, como Ariel Rot o Copín de Golpes Bajos. A partir del año 2010 se relanzó su popularidad, especialmente en València y Barcelona.

Su disco Cambrers (grabado en Estudis Tabalet y que en 2021 cumplirá 40 años) supuso una revolución para la música cantada en valenciano y la música valenciana en general, especialmente dentro de la música indie. Incluso, grupos que tienen como lengua de expresión el castellano o el inglés, han realizado versiones de temas de este disco. En 2019 se hizo una reedición en vinilo que ya está agotada.

La ceremonia, que tuvo como hilo argumental una ‘road movie’, fue conducida por los músicos y presentadores Vicent Colonques y Mireia Pérez y contó con las actuaciones de Gener, Samantha Gilabert, Julio Bustamante, Ricardo Belda & Arantxa Domínguez y Sedajazz.

Al acto asistió el conseller de Cultura, Vicent Marzà; la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit; el director general del IVC, Abel Guarinos; la directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, Marga Landete; la delegada territorial del IVC en Alicante, Alícia Garijo; y representantes de diferentes instituciones valencianas.

Mariví Ibarrola, la fotógrafa de La Movida, cierra las charlas del Palau

La fotógrafa y periodista que retrató e inmortalizó momentos imprescindibles de la Nueva Ola y La Movida en la década de los 80, Mariví Ibarrola, cerrará hoy a las 19 horas la serie de charlas del ciclo «Emergents al Palau», que este año se retransmite en streaming desde la Sala Lucrecia Bori del Palau de la Música, mediante la página Facebook del auditorio valenciano.

«Derechos y libertades a través de la música» es el título de esta última charla de la presente edición, que será moderada por el colaborador del ciclo, Amadeu Sanchis, y que contará con la presencia del periodista y escritor Rafa Cervera, quien dialogará con Ibarrola sobre la libertad creativa cultural durante estos años de democracia, y las amenazas de los nuevos tiempos. Marivi Ibarrola desarrolla proyectos de prensa, fotografía, documentación y comunicación, que contabiliza como profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid.

Por su parte, Rafa Cervera es autor de libros sobre música como «Alaska y otras historias de la movida». Debutó en la ficción con «Lejos» de todo ganadora del Premio de la Crítica Literaria Valenciana de 2018. Acaba de publicar su última novela, «Porque ya no queda tiempo». La serie de charlas del ciclo ‘Emergents al Palau’ empezó el 12 de noviembre con el promotor Sergi Almiñana y continuó con Paco Loco.