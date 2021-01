Aquella Almansa moderna

El rock llega a una pequeña población en medio de la nada y la convierte, de la noche a la mañana, en un tornado de manifestaciones artísticas en el que una ilusionada e inquieta juventud ansiosa de libertad acaba construyendo una maravillosa sociedad a todo color, completamente alejada de los rancios clichés en blanco y negro que la asfixiaron durante décadas. No, no les estoy contando Footloose. El municipio es la Almansa de principios de los ochenta y la película es Cuando fuimos modernos, un documental que, en ocho capítulos de media hora, narra la explosión cultural que esa pequeña ciudad experimentó durante aquellos años, plenamente en consonancia con aquella década. Recuerden que movidas hubo muchas, no sólo la madrileña.