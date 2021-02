El centro cultural La Beneficencia se vistió de gala para la inauguración oficial del XII Festival Internacional de Cinema y Drets Humans de València, Humans Fest. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ha sido la entrega del Premi pel Canvi Social 2021, concedido a la Asociación de Polio y Postpolio de la Comunitat Valenciana . Teresa Salort, presidenta de la APIP CV, recibió el premio de manos de Paco Alós, representante de Caixa Popular, patrocinadores del festival, y resaltó “la importancia de este premio que nos hace recordar la pandemia que sufrimos hace más de 60 años, y nos da fuerzas pa ra seguir luchando por nuestros derechos”.

La ceremonia, marcada por la pandemia y celebrada a puerta cerrada para garantizar la seguridad de todos los asistentes, ha contado con la presencia de cineastas, dirigentes y gestores como Emiliano García Domenec h, Thimbo Samb, Saida Benzal, José María Tomás… En la primera intervención de la noche, Thimbo Samb , migrante de origen senegalés cuyo caso de superación es un ejemplo (llegó en patera, estuvo 18 días en la cárcel, después trabajó en el campo y como manter o, y tras una oportunidad se convirtió en actor, y ha actuado en series de Netflix TVE, etc.) declaró: “Nosotros tenemos que ser nuestro propio referente. Es necesario tener estos espacios públicos para alzar la voz y decir: somos reales, estamos aquí”.

Luego, en su discurso de inauguración, Samuel Sebastián, director del festival agradeció el apoyo de los patrocinadores y el compromiso de los cineastas, y destacó que el Human Fest, como un generador de proyectos, es ahora mismo el centro de un acantidad diversa de entidades y audiencias no solo de la Comunitat Valenciana sino de todo el mundo, en el que el compromiso por los derechos humanos y el diálogo entre culturas y generaciones prevalece por encima de todo”.

La encargada de la presentación de la sección de Largometrajes fue Saida Benzal, mejor actriz de la Academia Valenciana del Audiovisual, protagonista de seriesde HBO y películas como "Fishbone" o "Letters to Paul Morrisey". Destacó la gran calidad de obras, tanto de directores consagrados, como noveles, que han sido premiadas en grandes festivales como el de Cannes, Venecia, Toronto, Berlín y San Sebastián. “Todas las películas presentes en el festival tienen un mensaje. El cine no sólo es entretenimiento, tiene la misión de lanzar mensajes a la ciudadanía, y esa es también su responsabilidad, ser la voz de aquellos que no son escuchados”.

La sección de cortometrajes internacionales fue presentada por la cineasta Claudia Estrada, y Alejandro García, de Casa Montaña, patrocinador del festival. Sobre esta sección destacaron que “los jurados son personas menores de 30 años, y la importancia de que las historias están contadas desde el punto de vista de los jóvenes, para que se les tome en cuenta, y tengan su espacio, ya que son el futuro”. Además, se hizo hincapié en la importancia de apoyar la cultura en tiempos de crisis.

Humans VLC, la sección donde se destaca la producción cinematográfica valenciana, estuvo a cargo de Puri Naya, representante de la empresa Teika. En este 2021, dicha sección incluirá una mención de honor al mejor corto de estudiantes.

Finalmente, la noche les permitió a los asistentes conocer cómo se desarrollará la sección Gamers, además del resto de actividades que durante el último año ha realizado el Humans Fest. Entre estas se destacó la participación de más de 170 organizaciones sociales y culturales, 35 actividades online, 78 presenciales y 32 reportajes y documentales en la serie Resistencias.

José María Tomás i Tio, presidente de la Fundación por la Justicia, entidad organizadora del festival, clausuró la inauguración y agradeció al público, a los patrocinadores y a los medios de comunicación el gran apoyo recibido "cuando llevamos ya un año de pandemia, aunque no debemos olvidar que la pandemia de los derechos humanos lleva muchos años presente, en todas aquellas sociedades que viven permanentemente así, no tenemos que irnos lejos, existen en nuestros barrios, y son situaciones que no debemos permitir. Por eso desde Fundación por la Justicia, elegimos jugarnos el tipo siempre por los derechos y la dignidad de todos, sin excepción".