Todo por un rótulo

En medio de un descafeinado fin de campaña de las elecciones catalanas animado con las insidias pandémicas contra Salvador Illa, saltaba el anuncio de que la heredera al trono español estudiará el bachillerato en el Colegio del Mundo Unido de Gales al que, por si no tiene un nombre suficientemente sugerente, los tabloides británicos llaman el Hippie Hogwarts por el Tai Chi incluido en su plan de estudios y el parecido del castillo del siglo XII en el que está ubicado con el de Magia y Hechicería de Harry Potter.

Del debate sobre la conveniencia de que la princesa no acabe la educación obligatoria en nuestro país y se marche a la Gran Bretaña del Brexit, los costes de la matrícula y el futuro de la monarquía, pasamos a la crisis del rótulo «Leonor se va de España, como su abuelo» en «La Hora de La 1» de TVE presentado por la meteoróloga Mónica López. Las ocho palabras sobreimpresionadas en pantalla durante un minuto y siete segundos provocaron estupor entre los atentos espectadores al ser una gracia propia de «Cachitos de hierro y cromo» de La 2, un formato de entretenimiento cien por cien.

Miles de ofendidos clamaron justicia en las redes por tamaño agravio a la Casa Real perpetrado desde la televisión pública. Además de políticos, periodistas como Xabier Fortes o Sergio Martín, por nostalgia de ocupación de esa franja matinal, se vieron en la obligación de manifestarse contra la ofensiva frase. Una hora y media después ya se había relevado a los dos culpables. Cambio de destino para la editora de TVE y rotulista despedido por la productora encargada del programa. Detalle importante este por el que el Consejo de Informativos ha insistido en sus críticas a la dirección por externalizar «algo tan sensible como la información de un canal público». En un comunicado urgente, la Administradora Provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, lamentaba profundamente el «grave error que no podía empañar el compromiso del Ente con la defensa de las instituciones del Estado y sobre todas ellas, la Corona». Un cierre sobreactuado para compensar el burlesco desliz del guionista Bernat Barrachina que confirmaba su despido con otra chanza juancarlista y recibía ese mismo día una oferta de empleo de Risto Mejide para su «Todo es Mentira». No ha trascendido si el afectado acudirá a los tribunales para que sea un juez quién decida si liarla con un rótulo fuera de lugar es motivo de despido. Interesante resolución judicial sería.