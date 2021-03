Valérie Delpierre: "El contacto con la población local en los rodajes es entrañable"

La noche del 6 de marzo fue una de las más felices para la productora de Inicia Films Valérie Delpierre, responsable de la multipremiada cinta Las niñas, que se llevó cuatro galardones, entre ellos al de mejor película. Como adelantó Levante-EMV, Delpierre rodará su próximo largometraje, Unicornios, en València y Alicante, desde mediados de agosto.

Enhorabuena por los cuatro Premios Goya que recibió el pasado 6 de marzo por su película «Las niñas».

Ha sido increíble. No teníamos consciencia del impacto que puede tener un premio como los Goya y ha sido muy bonito compartirlo con este equipo. Ha sido maravilloso.

Ha habido más mujeres nominadas y precisamente «Las niñas» habla de la historia de unas jóvenes. ¿Hay menos machismo en el cine?

Es posible que se vaya diluyendo esa presencia de hombres. Aunque yo creo que en realidad se está reequilibrando esa presencia como fruto de una política de discriminación positiva en la ayudas. Además, las estudiantes trasladan su formación a su vida profesional. No dudan de lo que pueden hacer. Antes eso parecía más difícil porque daba la impresión de que tenían que elegir. Se asume que puedes hacer todo, aunque sigue siendo muy difícil. No hay duda de que las mujeres quieren ser profesionales y no quieren renunciar. Esto se traslada a los rodajes, creaciones y premios.

Hábleme de «Unicornios».

Es la ópera prima de ficción de Àlex Lora, director catalán afincado en Nueva York. Tiene una larga trayectoria en cortometrajes y hemos colaborado con él en algunos. La productora [valenciana] Jaibo es nuestro coproductor y también ha hecho proyectos con él. Los dos hemos tenido experiencias muy positivas y nos apetecía acompañarle en su primer largometraje.

¿De qué trata «Unicornios».

Es un retrato generacional en el que una joven treintañera, millennial, ve cómo teniéndolo todo y pudiendo tenerlo todo, al final no sabe cómo gestionarlo bien. Se enfrenta a una frustración permanente en todos los campos de su vida: profesional, familiar, amoroso. Lo tendría todo para ser feliz pero no deja de sentir insatisfacción y vacío.

Está basada en la novela «Mi casa en llamas» de Sofía Ros.

Es una adaptación muy libre. La novela es el punto de arranque y la que nos ha llevado a elaborar estos materiales y versiones de guion. Está basada en ella pero el lector no encontrará toda la novela.

¿Por qué ese título?

Porque un unicornio es lo que siempre buscas y no existe. Es lo que crees que te va a dar a todo.

Tenían intención de rodar en Mallorca pero al final han cambiado de opinión y rodarán en la Comunitat Valenciana.

Sí, pero no ha habido desencuentros con Mallorca. Se han portado bien y han hecho lo posible para que rodáramos allí, pero las bases de las ayudas al rodaje no se prestaban a que grabemos allí. Eso me generaba inseguridad. Yo no podía adelantar dinero y luego ver si me lo dan.

¿Y por qué València?

Porque tiene un sistema de ayudas bastante estable y tenemos un partner ideal en Jaibo Films. Siempre hemos tenido lenguaje común creativo y de producción. Además, nos encajaba por la parte que queremos llevar fuera de Barcelona: paisaje, proximidad,... Queremos rodar en catalán o valenciano, así que es muy fluido en todos los niveles: creativo, geográfico y de financiación.

Hay vida más allá de Madrid y Barcelona.

Yo normalmente estoy fuera de las urbes. València me gusta porque tiene interior y costa, y la zona de Alicante tiene los viñedos que buscamos porque la familia de uno de los personajes tiene viñedos... Además, me gusta rodar en sitios que no sean Madrid o Barcelona porque el contacto con la población local es entrañable, se vuelcan mucho y se crea un entorno de rodaje muy amable.

¿Dónde rodarán?

En algunos interiores en València ciudad y exteriores en la provincia de Alicante, aunque aún no hemos empezado a localizar. Comenzaremos después de Semana Santa. Rodaremos entre mediados de agosto y primeros de septiembre. El estreno depende de los festivales. Si rodamos en esas fechas, a partir de enero o febrero empezaremos a ir a festivales, hasta octubre: San Sebastián, Cannes, Berlín o Toronto.

¿Tienen ya a los protagonistas?

Todavía estamos hablando, aún no lo hemos cerrado, pero habrá casting valenciano y catalán.

Estrenó «Las niñas» en un tiempo complicado.

Sí, pero ha sido el mejor calendario posible. Al aplazarse el Festival de Málaga a agosto, ganó allí una semana antes de estrenarla y la lanzó por todo lo alto. Además, fue cuando la gente empezó a volver un poco al cine. Desde que se estrenó se ha mantenido en las salas. Ha tenido una dinámica de reestrenos continua gracias a los premios.

Vuelve a trabajar con Pilar Palomero, ella firma el guion de «Unicornios», con quien tiene otro proyecto en mente con Palomero como directora, «La maternal»

No sé si son fetiche. Lo que tengo son personas con las que siento que juntos podemos trabajar bien, a los que yo puedo aportar y que ellos se sienten cómodos. Sin duda, tengo gente con la que me gusta trabajar y con la que no.