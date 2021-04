La tradicional entrega del Premio Cervantes en el acto de Alcalá de Henares no se celebrará por segundo año consecutivo debido a «las circunstancias de salud» del galardonado de este año, el poeta valenciano Francisco Brines, según el Ministerio de Cultura.

Estos motivos de salud «impiden desplazarse» a Brines, por lo que se ha procedido a esta cancelación. Cultura añade que aún no se ha tomado una decisión respecto a si se hará entrega ese mismo día del premio en otro lugar o se aplazará, además de remarcar que la decisión no obedece a motivos sanitarios por la pandemia. La tradicional ceremonia prevista para el próximo jueves 23 de abril del Premio Cervantes estaba en el aire debido a la pandemia por coronavirus, ya que esta misma semana aún no había una decisión tomada respecto a un posible aplazamiento, según Cultura.

Desde principios del pasado mes de febrero, el ministro de Cultura ya deslizó que la decisión se tomaría los días previos, en función de la evolución de la pandemia. «Tenemos que pensar las cosas con mucho cuidado y, cuando corresponda, tomaremos decisiones», explicaba el ministro durante una visita a Velintonia, la casa de Vicente Aleixandre. Posteriormente, ya en marzo, Uribes avanzaba que la entrega en abril iba «a ser difícil» de celebrar. De hecho, el pasado jueves el ministro aseguraba que Cultura está en conversaciones con Casa Real y el propio Brines, para tomar una decisión.

«Tenemos que ver en qué condiciones estamos desde el punto de vista sanitario. Si las condiciones fueran buenas podríamos pensar en hacer la celebración, pero si no lo fueran se podría hacer lo que hizo en la anterior edición de visitar al premiado. Pero todo eso tenemos que verlo con Casa Real», explicaba.

La entrega del Premio Cervantes se celebra todos los años el 23 de abril y únicamente el año pasado no se pudo celebrar ese día por primera vez en su historia debido a la pandemia de coronavirus. Finalmente, Joan Margarit recibió el premio en una ceremonia privada a la que asistieron los Reyes.