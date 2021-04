El éxito del macroconcierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que tan solo registró seis casos por coronavirus, ha abierto la puerta a la realización de más eventos masivos a modo de prueba piloto en otras comunidades, entre ellas la Comunitat Valenciana. De hecho, promotores musicales que, junto a miembros de la Conselleria de Sanidad, asistieron a aquel concierto, propondrán a la Generalitat la celebración de una prueba piloto de estas características en la Comunitat Valenciana para unas 10.000 personas de público. De momento no se ha establecido ni una fecha ni un cartel ni un lugar para este posible evento.

El concierto del grupo Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona del marzo pasado fue la primera prueba piloto masiva y sin distancia de seguridad con cerca de 5.000 asistentes durante la pandemia de coronavirus. Los investigadores del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) --conocido como Can Ruti-- Boris Revollo y Josep Maria Llibre, la consellera de Cultura en funciones de Cataluña, Àngels Ponsa, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas de Can Ruti, Bonaventura Clotet, ofrecieron ayer una rueda de prensa en la que declararon que el concierto "no fue un evento de súper transmisión".

"Es una actividad segura", ha reivindicado Llibre, que ha explicado que en los 14 días posteriores al concierto detectaron seis casos positivos, es decir, una incidencia acumulada (IA14) de 131 por cada 100.000 habitantes en comparación con los 260 casos por 100.000 habitantes que registraba Barcelona durante la realización del concierto.

Según las fuentes consultadas por este periódico, Turisme Comunitat Valenciana -impulsora de la marca Mediterranew Musix que aglutina a los grandes festivales de música-, considera "interesante" esta iniciativa aunque la supeditan a que las autoridades sanitarias den el visto bueno. En este sentido, y según ha podido saber Levante-EMV, la Conselleria de Sanidad sería, de momento, contraria a una iniciativa de este tipo.

El presidente de la asociación de promotores valencianos MusicaPro CV, Sergi Albiñana, aseguró ayer que el sector considera que es una "propuesta interesante" pero que lo que más preocupa ahora es "que se pueda avanzar en estructurar un aforo viable para los diferentes eventos musicales que hay programados desde mayo hasta el verano". "Ahora estamos en un decreto que establece mil personas como máximo para los conciertos al aire libre, lo que los hace inviables desde la iniciativa privada", ha añadido Albiñana.

Según ha añadido su representante, los promotores están esperando a que la Conselleria de Salud Publica "nos confirme una reunión esta semana para analizar las restricciones aún complicadas para el sector en referencia a los conciertos al aire libre y ver de qué manera poder pautar una mayor desescalada para la música en directo valorando la mejora de la situación epidemiológica, el ritmo y objetivos de vacunación y los protocolos implementados en la cultura que han demostrado una incidencia nula de contagios". El objetivo, ha añadido, es "llegar a junio con un aforo de 5.000 personas para comenzar aplicando protocolos que pueden garantizar la seguridad y en la línea de lo que ha han aprobado otros países europeos como Francia o Reino Unido".