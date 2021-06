"El ‘drag’ es la rama más amplia de arte, pero también es político"

Han pasado dos semanas desde el estreno de «Drag Race España» y su perfil de Instagram ya acumula más de 50.000 seguidores. ¿Cómo lleva esto de la fama?

(Ríe) De momento muy bien. La verdad es que no me esperaba en absoluto un recibimiento tan grande. El programa ya tenía su repercusión en Estados Unidos. En España se conocía, pero no tanto. El público ha respondido muy bien. Estoy flipando.

Imagino que la manera en la que se vive como concursante es muy diferente a lo que vemos desde fuera.

Sí, pero me siento muy orgulloso de cómo se ha editado el programa. Se está tratando todo con muchísimo cariño y amor hacia todas nosotras.

¿Qué cree que significa para la televisión en España la emisión de un programa así? ¿Llega tarde?

Me parece una pequeña revolución. Se muestra una rama artística que jamás se había visto en la televisión, con tanta visibilidad y con este enfoque. Lo veo como un punto de partida para nosotras, al menos, es útil para explicar qué es una drag queen o un drag king.

¿Cómo definiría el ‘drag’? Usted lo ha definido como arte, por lo tanto, también es político.

Para mí el drag es la rama más amplia de lo que es el arte. Es una disciplina tan grande que la puedes llevar al terreno que más te interese. Hay personas a quienes les gusta enfocarse precisamente en lo político, porque al final, el drag es una estética radical, y como tal implica reclamar una visibilidad de algo que no es habitual. Pero también se puede llevar a una rama totalmente artística o simplemente se puede entender como un recurso para demostrar tus talentos. Y eso implica peinar bien, coser, maquillar o interpretar.

Ganó el primer programa de «Drag Race España» con una estética inspirada en Ofelia, el personaje de Shakespeare.

Se me ocurrió después de crear la propuesta, durante la sesión de fotos. Te dan un tiempo justo para prepararte. Decidí utilizar la referencia de Ofelia porque había hecho un look muy azul y orgánico. La referencia tuvo un gran impacto en redes.

¿Qué cosas le inspiran?

Un poco de todo. Me gusta mucho la abstracción, utilizando una amplia gama de colores. Me veo como una ilustración en movimiento. Me gusta que el espectador sienta que está viendo un cuadro que cobra vida.

Es la ‘drag’ más diferente del programa, lo que le ha convertido en la favorita de esta primera edición.

Cada una de las concursantes tiene su público. Yo estoy recibiendo mucho amor. Es verdad que ahora mismo de las 10 compañeras, soy la que más ha crecido en redes. Pero al final eso, viene precisamente del un boom del programa. Hugáceo Crujiente ha llamado mucho la curiosidad de los espectadores.

Era uno de los rostros habituales de la discoteca Picadilly de Russafa. Pero hace ya dos años que está cerrada por culpa de la pandemia. ¿Cómo lleva estar lejos del mundo de la noche?

Picadilly fue el lugar donde empecé a hacer drag. Se me contrató para ello. Fue donde exploré esta parte de mí, y allí seguí hasta que comenzó la pandemia. Mi trayectoria profesional está muy vinculada al ocio nocturno porque a parte de trabajar como drag, he hecho el diseño gráfico de Picadilly, Latex, Flash y el restaurante Muviment, que está en el MuVIM. He vivido la pandemia desde las oficinas de estos locales y ha sido muy duro ver cómo la gente se deja la piel para mantener el sector a flote. Tuve que dejar el trabajo para entrar en el programa, pero me consta que los trabajadores de la noche están intentado salvar sus proyectos a toda costa. Hay mucha incertidumbre.

¿Cómo definiría el ambiente ‘drag’ en València?

Es vanguardista e innovador. Pese a la pandemia hay un movimiento bastante vivo. Hay gente que está haciendo muchas cosas originales. Ejemplo de ello es el centro Varietats, ubicado en la calle Quart. Fue la antigua sede de pubs como La Guerra, 47 Club Social o el Víbora. Su proyecto, con una clara vocación LGTBI+, tiene muy buena pinta. Quiere darle mucha más visibilidad al drag valenciano. Tiene muchos toques clásicos, porque muchas de las drags que van llevan toda la vida haciendo esto. Sin embargo, todas ellas muestran un gran respeto por lo nuevo. Al final, eso genera un gran compañerismo entre nosotras.

¿València puede compararse a Madrid o a Barcelona?

Yo creo que sí. No creo que València tenga nada que envidiar a esas grandes ciudades. Aquí hay una gama drag muy diferente a las demás. No sé si es por el agua que bebemos aquí o por la paella, pero aquí tenemos un drag con muchísima personalidad que no tiene por qué envidiar a lo que hay en las grandes ciudades.

¿El ‘drag’ solo se vive de noche o va más allá? ¿Es un estilo de vida?

Si te dedicas a ello, el drag puede estar metido en tu día a día. Es verdad que por un lado, bebe mucho de la noche, pero está evolucionando. Espero que a raíz de cosas como «Drag Race España», el drag pueda llegar a otros ámbitos. Aunque en realidad, siempre dependemos de si alguien quiere apostar por nosotras, porque muchas veces no tenemos la capacidad económica para montar proyectos en solitario. Si los eventos o los proyectos culturales quieren apostar por el drag ganaremos más visibilidad más allá de la noche.

El local Muviment del MuVIM o el Centre del Carme ha contado con el ambiente ‘drag’ valenciano.

Sí. Liz Dust hace entrevistas todas las semanas en Muviment y el Centre del Carme acoge el Vihsibles Festival. Pero no hay mucho más. Espero que con el tiempo haya más proyectos así.

¿Qué le aconsejaría a alguien que quiere hacer ‘drag’?

Que no tenga miedo a ir hecho un cuadro (ríe). Que no se ponga frenos a aplicar alguna idea que tiene en la cabeza. El drag es tan grande y libre que no necesitamos buscar esa aprobación externa. Lo que hacemos es tan personal que necesitas que el mundo entero lo vea.