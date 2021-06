Uno de los mejores piropos que pueden echarse a ‘Luca’, nueva película de Pixar (solo en Disney+, sin coste adicional), es que se parece en más de un sentido a ‘La Sirenita’. De entrada, también trata sobre una criatura marina que experimenta con la vida plenamente humana, aunque sin necesidad de acuerdos con brujas. En los años 50, el pequeño Luca emerge del Mediterráneo y se coloca en tierra firme con ayuda de otro joven monstruo subacuático, Alberto, tan solitario como él.

«Esa era la clave de la amistad que inspiró la película», nos explica el director Enrico Casarosa, nacido en Génova en 1971 e instalado en Estados Unidos desde su veintena. «Lo que nos acercó a mi amigo y a mí es que los dos éramos igual de raros, perdedores e introspectivos». En la película, el triángulo amistoso (que no amoroso) se completa con la vivaracha pelirroja Giulia, un posible billete de salida de Luca más allá de debajo del mar y de ese pueblo de pescadores de la Riviera italiana que también se le queda pronto pequeño.

Algo más que relaciona ‘Luca’ con ‘La Sirenita’: ronda la hora y media de metraje, casi un milagro en estos días de películas hipertrofiadas. Además de canto a la amistad, es oda a la simplicidad. Lo que no debe confundirse con simpleza. «Desde el principio quisimos seguir la lógica del mundo de los niños», comenta Casarosa. «Eso hace que vayas olvidándote de ‘¡la gran finale de acción!’ o ‘¡la gran persecución!’. Rápidamente nos dimos cuenta de lo que era importante aquí: esa relación, o relaciones, de amistad, y la lógica del mundo de los niños. Debíamos apoyarnos en una cierta simplicidad».

«Y también, en un cierto lirismo», añade Casarosa, «como en mi anterior corto». Se refiere a ‘La luna’, fábula iniciática que sirvió de aperitivo a ‘Brave (Indomable)’ en cines en 2012 y recibió una merecida nominación al Oscar. «El lirismo también te ayuda a tener más ritmo. Porque si te planteas escribir un poema, no vas a escribir una novela; te concentras en las cosas importantes».

Lo mejor de dos mundos

Entre los desafíos que complicaron este proyecto relativamente sencillo estaba la necesidad de trabajar, como en ‘La Sirenita’, con dos mundos: el submarino y el terrenal. ¿El doble de trabajo? «En cierto modo, así fue. Nos gustaba la idea de buscar contrastes. Debajo del agua, el sonido se amortigua y no puedes ver muy lejos en el horizonte. Cuando sales al exterior, el sonido es más claro y todo está más abierto y definido».

El trabajo de investigación cultural incluyó viajes a Italia (al parecer, con mucha degustación de gelato) y una inmersión en el cine italiano de los cuarenta y cincuenta. «Curiosamente, no me sumergí en De Sica y Fellini hasta que empecé a estudiar cine en Nueva York. Hacer la película me sirvió para volver a conectar con ese legado. De De Sica tomamos la emoción y la pena de ‘Ladrón de bicicletas’. De Fellini, su afán por abrazar el sueño, que nosotros convertimos en soñar despierto. Y también nos influyó el Visconti de ‘La terra trema’, porque hablábamos de los pescadores de una pequeña localidad».

La metáfora LGTBI

Cuando empezaron a emerger los primeros avances, algunos se preguntaron si ‘Luca’ iba a ser la primera peli gay de Pixar, su ‘Call me by your name’ (que dirigía, además, un Luca, Luca Guadagnino). Algunas líneas de guion (»has salido a la superficie y hecho el cambio», por ejemplo) apoyan la teoría del relato iniciático LGTBI. ¿La apoyan los creadores? “Por supuesto», dice Casarosa. Pero hace matices: «Todos nos sentimos diferentes de algún modo y queríamos apoyar a todo el mundo por igual. Cada espectador traerá sus propias dificultades a la hora de ser visible, de ser aceptado. Es una historia sobre reconocer tu identidad y decir, simplemente, ‘aquí estoy’».