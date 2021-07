El ciclo Popular Songs pone en marcha su cuarta edición, que tendrá lugar en octubre con los conciertos de la banda canadiense de indie rock Plants and Animals, el cantautor norteamericano Will Johnson, así como Pau Vallvé y el joven quinteto de pop Axolotes Mexicanos. Será en Rambleta y Loco Club.

El cuarto Ciclo Popular Songs empezará el miércoles 13 de octubre en Rambleta con el compositor y productor barcelonés Pau Vallvé, cuyo último disco -el número 17 de su carrera y el sexto que firma con su nombre- fue compuesto, grabado y producido por él mismo durante el confinamiento de 2020.

Los directos de La vida és ara dejan fuera el rock y las baterías y presentan a un Pau Vallvé multinstrumentista que toca ritmos y los graba en directo para tocar la guitarra y cantar por encima. Sobre el escenario le acompaña otro multinstrumentista, Darío Vuelta, que se encarga de hacer sonar el bajo, los teclados y los samplers. Será un directo donde también repasarán y reversionarán bajo este nuevo formato canciones de todos los discos anteriores.

El jueves 14 de octubre llegará el turno de los canadienses Plants and Animals, que presentarán su quinto álbum de estudio -The Jungle (Secret City Records, 2020)-, publicado tras un silencio discográfico de cuatro años. «Es probablemente el trabajo más ecléctico y audaz de los que ha facturado el trío en sus dos décadas de existencia, con ocho cortes que transitan entre el pop psicodélico, el folk, el rock e incluso la música de baile con reminiscencias a Talking Heads», dicen desde la promotora Tranquilo Música, impulsores del ciclo. La banda integrada por Nicolas Basque, Warren Spicer y Matthew Woodley «fue una de las claves de bóveda del renacimiento de la música de Montreal de mediados de los años 2000 gracias en gran parte a la ferocidad de su puesta en escena», recuerdan.

Frescura, sentido del humor y un pop punk muy peculiar con influencias del J-Pop, el Visual Kei y el Hiperpop. Así es la propuesta «infalible» de Axolotes Mexicanos, banda formada por la cantante y teclista Olaya Pedrayes, el baterista Juan Predayes (Carolina Durante), el bajista Stephen J. Lyne y los guitarristas Mario del Valle (también miembro de Carolina Durante) y Lucas de La Iglesia (conocido por su proyecto paralelo Confeti de Odio).

El cuarteto asturiano-madrileño actuará el 21 de octubre en la sala Loco Club para presentar su tercer elepé, :3 (Dos puntos, tres), publicado este año por Elephant Records. «En él dan muestra una vez más de su talento extraordinario para las melodías, que los emparentan por igual con clásicos del indie pop nacional como Juniper Moon o Meteosat, con las novedosas propuestas de 100 Gecs y las bandas sonoras del manga japonés».

El ciclo culminará el 27 de octubre en Loco Club con el concierto de Will Johnson. El cantante, compositor, productor, pintor y dibujante norteamericano nacido en Misuri es uno de los artistas más prolíficos del indie rock americano. El también líder del grupo tejano Centro-Matic (surgido a mediados de los años 90 y de South San Gabriel ha grabado cerca de 40 discos a lo largo de su trayectoria, contando sus discos en solitario y junto a otras formaciones (ha sido miembro de Monsters of Folk, New Multitudes y Overseas, y ha actuado junto a la Undertow Orchestra). Su propuesta en solitario se enmarca dentro de un folk-rock de fuerte carga sensitiva, «gracias al poder catártico y espiritual de su voz», apuntan desde Tranquilo Música. Johnson interpretará en València las canciones de su aclamado último disco, El Capitán (Keeled Scales, 2021), un trabajo «sobrio y sobrecogedor», que fue grabado durante tres días con la ayuda de un órgano Casio, un clarinete, un bajo, un violonchelo y una guitarra.

Los abonos para disfrutar de los cuatro conciertos ya están a la venta en la web de Tranquilo Música por un precio de salida de 30 euros para los 50 primeros compradores.