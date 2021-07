Novedades Carminha enmudecen en Viveros

Ya les digo que no fue el acabose, ni un conato de rebelión, ni un ejercicio consciente de desobediencia. La peña quería bailar, Novedades Carminha tocaban una música divertidísima y el entusiasmo y el demonio hicieron el resto. Una anécdota que arroja alguna reflexión, como preguntarse si 600 personas con mascarilla contagian más el Covid de pie que si están sentadas. No todas estaban levantadas, realmente. Y las que lo hicimos, culpable, señoría, no sacamos un pie del espacio de césped artificial que nuestra localidad tenía asignada. Ya les digo que aquello no fue ninguna bacante ni se veía arder Troya a lo lejos. Así que tampoco sé si no es exagerado o inadecuado silenciar los últimos dos minutos del concierto por el comportamiento festivo y rebelde pero inocente y, en mi opinión, poco peligroso de unos cuantos. Si gestos tan inflexibles no podrían acarrear consecuencias indeseadas. Dura lex, sed lex. De acuerdo. Pero a veces es peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué pasará cuando ocurra lo mismo ante aforos de 3.000 personas con menos apego a la disciplina o una concepción más laxa del respeto a las normas y a los demás?