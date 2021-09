El festival de música urbana We Are Green Fest, organizado por GB The Green Brand, llevará el próximo 11 de septiembre la música de nuevo a la Plaza de Toros de València. Entre los artistas confirmado por el WAG Fest destacan SFDK, Blake, Santa Salut, Shotta, entre otros. Además, también actuarán reconocidos raperos locales como El Bola, Andrae Durden, Charly Efe y Bajozero Ché + Yeke Boy, con el objetivo de promocionar la música urbana valenciana.

«We Are Green Fest quiere establecerse en València como una cita habitual en el calendario de eventos musicales», apunta el CEO de GB The Green Brand, Erik Collado. «Este festival pretende convertirse en el escaparate preferido de artistas locales y nacionales, que son bandera de la excepcional música urbana que tenemos en nuestro país», añade.

Las entradas se pueden adquirir en la página oficial del evento, así como en la web de GB The Green Brand. «Lo que nació siendo una celebración entre amigos y trabajadores con motivo del 10º aniversario de GB The Green Brand (antes Growbarato), ha terminado por convertirse en el primer festival que se va a celebrar después del verano», señalan los organizadores.

La hora de apertura de puertas será a las 16:00h y la entrada al recinto se llevará a cabo según orden de llegada. Adaptándose a la normativa sanitaria vigente, «WAG Fest» dispone de tres zonas amplias: Green Zone (ruedo), así como Red Zone y Blue Zone (gradas).

Todas las zonas habilitadas disponen de acceso y salida independiente, así como también los diferentes puntos de venta de comida y bebida para los asistentes dispuestos en zonas comunes.