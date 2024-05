La sobreproducción se convierte en un problema para las artes escénicas

El Circuit Cultural Valencià vivió el pasado 2023 una de las ediciones más prolíficas al acoger un total de 1.122 espectáculos con 2.112 representaciones, que pudieron presenciar 531.211 personas en 90 municipios y dos universidades de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, de estos 1.122 espectáculos que se representaron, 750 actuaciones (66 %) sólo pudieron ser vistos una única vez en todo el año. Es decir, 6 de cada 10 fueron estrenados y ya no se volvieron a representar. Esta sobreproducción se ha convertido en un auténtico problema para el propio CCV, que considera que no puede asumir muchas de estas representaciones. Así lo manifestaron los miembros de la Asociación Valenciana de Empresas de Artes Escénicas (Avetid) en las jornadas «Parlem-ne», que han tenido lugar en Alcoi esta semana y que han contado con la presencia de más de cien profesionales del sector escénico.

«Esta sobreproducción no es negativa si los espectáculos tienen recorrido, pero muchos sólo se representan durante su estreno y luego se quedan ahí. El Circuit se ve incapacitado para absorber toda esta producción», ha explicado Joanfran Rozalén, uno de los miembros de la junta directiva de Avetid a Levante-EMV. En este sentido, ha reivindicado que es importante encontrar soluciones para estos espectáculos que permiten acercar las artes escénicas a las distintas comarcas valencianas, ya que no «tiene sentido construir un espectáculo que no va a tener recorrido».

Difícil de programar

La sobreproducción anual fue uno de los problemas que se abordó durante estas jornadas. Como ejemplo, Rozalén ha manifestado las cifras del pasado 2023, ya que de las 2.112 representaciones, 750 sólo se pudieron disfrutar una vez dentro del Circuit, ya que las propias compañías, probablemente, las han representado en otro tipo de actuaciones. «Los datos son un indicador de la sobreproducción que hay, que es difícil de programar», señala. Sólo 18 espectáculos se programaron en más de diez ocasiones.

Otro de los temas abordados durante estas jornadas se centró en las estrategias para mejorar la coordinación de giras de espectáculos con el fin de poder ejecutarlas con tiempo. Ante este debate, la Avetid aboga por aglutinar la actividad del espectáculo para sacar el máximo rendimiento. «No es viable que se haga un gira de ocho actuaciones durante un año. Se deberían concentrar porque despertarían interés y, además, es costoso retomarlas en el tiempo».

Por último, los profesionales también trabajan en establecer y crear conjuntamente un decálogo de buenas prácticas en los espectáculos y su exhibición a través de mecanismos para mejorar el flujo e intercambio de información en el Circuit.

Toma de contacto con el director del IVC

Durante las jornadas, Avetid también pudo mantener un primer contacto con el nuevo director del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar. En este encuentro, los profesionales trasladaron la parálisis en la que se encuentra sumido el Circuit debido a un error administrativo. «Consideran que hay un error que quieren corregir», reconoce. Esto supone, en sus palabras, que los ayuntamientos no se arriesguen a contratar espectáculos hasta que exista una solución. Sin embargo, Rozalén califica el encuentro como «positivo», aunque reclama una «mayor agilidad». «Hemos notado que ha habido una contratación de personal y que van saliendo las ayudas. Hay que tener en cuenta que hay mucho dinero y muchas representaciones en juego», concluye el miembro de la Avetid, quien reconoce que «empezamos a ver los frutos de todo este trabajo».

Suscríbete para seguir leyendo