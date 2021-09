La comedia ‘La Gran Depresión’ vuelve al Teatro Olympia diez años después, con una «versión renovada», dirigida por Félix Sabroso y protagonizada por dos de las mujeres más televisivas de la actualidad, Nuria Roca y Antonia San Juan. La obra inicia su gira nacional en València con cinco funciones este fin de semana.

La obra, escrita y dirigida por Dunia Ayaso y Félix Sabroso, pisó los escenarios por primera vez hace una década, en 2011, entonces protagonizada por Loles León y Bibiana Fernández. Ahora, la comedia vuelve al Olympia con nuevas protagonistas y «una versión muy diferente» de la que Sabroso se siente «especialmente orgulloso», según el director.

Sabroso ha destacado el papel de Nuria Roca y Antonia San Juan, que hacen un «trabajo espléndido, muy respetuoso con el texto y muy lúdico, donde se ofrecen dos registros muy antagonistas y que funcionan como un reloj para la comedia». Así, el guión ha incorporado unos «ajustes de actualización mínimos» pero, tal y como ha señalado el director, «paradójicamente se acerca más a la versión original que el montaje anterior». En cuanto a la propuesta escénica, esta versión tiene un carácter «más sintético y moderno». «No se trataba de copiar un montaje, sino de reinventarlo», ha señalado Sabroso.

En esta comedia, la valenciana Nuria Roca encarnará a Marta que, junto a su amiga Manuela, representada por Antonia San Juan, repasarán los avatares de sus vidas después de reencontrarse tras ocho largos años de separación.

El público asistirá a un «ping pong entre dos actrices» y «una obra muy posada en el perfil psicológico de los personajes» y en el que juega un papel muy importante la dialéctica porque, tal y como define Sabroso, son «dos mujeres enérgicas y ‘berborrencas’ con un montón de asuntos por resolver, consigo mismas y entre sí».

«No es una comedia de mujeres y para mujeres» ha incidido Sabroso, quien la ha definido como una obra «que puede interesar tanto a mujeres como hombres» al tratar temas «tan comunes» como el paso del tiempo, la amistad, el amor, el miedo al paso del tiempo a la muerte. «Temas comunes tratados desde el vodevil y desde la comedia más clásica», ha apuntado.

Nuria Roca se sube por primera vez a un escenario teatral para interpretar un papel. «Todo lo que yo sé de subirme a un escenario me lo han enseñado ellos, me han dado confianza y me han dado tablas», ha asegurado sobre sus compañeros Sabroso y San Juan, de quienes ha señalado que «no se puede ser más generosos».

En este sentido, Roca se ha mostrado «ilusionada y nerviosa» ante el estreno en València, «ma casa i la meua terra»-ha añadido-, donde ha admitido que «la presión es mucho más fuerte». Preguntada por la posibilidad de seguir con su reciente trayectoria teatral, Roca ha respondido que «nunca he sabido qué voy a hacer mañana y esa provisionalidad me entusiasma».