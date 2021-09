"La gente necesita reírse mucho, pero no todo vale"

Los dos «mamuts» -como les llamó «cariñosamente» por su grandeza el director de la obra y también intérprete de ella, Tony River- dan vida a dos sacerdotes que, tras hablar de su vocación, deciden hacer una incursión en la noche para poder confesar mejor a sus feligreses. «Esta obra es un compendio de humor y música y un homenaje a la revista», explicó Arévalo en la presentación de la obra, en la que estuvo acompañado en el Talia por Esteso, River y el músico Rafael, quien pone la música sobre el escenario. «Es una obra llena de números, supervedetes, música en directo... Es un espectáculo redondo», añadió Esteso.

Para el actor de películas como Los bingueros la obra que protagoniza junto a Arévalo «no es ni remotamente irreverente», pese a que interpretan a dos curas que visitan el club El conejo alegre. «Hemos llevado la historia a la risa y a la simpatía, ni siquiera llega a la doble intención», explicó el veterano actor. De hecho, añadió Arévalo, también guionista de la obra, que consultaron el texto con el padre Ángel, sacerdote y fundador de la ONG Mensajeros de la Paz.

Arévalo defendió que «la gente necesita reírse mucho, no solo por la pandemia, sino por los políticos, la incertidumbre, la luz que sube... pero no todo vale para hacer reír, tenemos mucho respeto». No obstante, reconoció que «a mis 74 años igual me sale decir algo como no toca», señaló respecto a lo «políticamente correcto». Para él, el humor que hacen «sí tiene cabida hoy en día. Hace tres años acabé un gira con Bertín Osborne y la gente se reía muchísimo», dijo el humorista valenciano.

La censura «más salvaje»

Esteso recordó al respecto que «hemos vivido la censura más salvaje y siempre hemos pensado que el humor debía estar por encima. El humor es el humor y todo el mundo, menos el Gobierno, se ofende fácilmente», lamentó el actor. Por su parte, Arévalo aseguró que «si alguna vez le pierdo el respecto al público, lo dejo».