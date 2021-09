Moda emergente con DO València

Anaïs Vauxcelles presentará en la pasarela de Los Ángeles su colección «La Planète Sauvage». Y la valenciana, directora creativa de la firma 404 Studio, lo hará como vencedora de la 18ª edición de Mercedes-Benz Fashion Talent, un premio que pone en valor a los jóvenes diseñadores. Un reconocimiento que, horas después de recibirlo y ya en la cola de embarque del aeropuerto camino de los EEUU, aun no había asimilado. «Es superfuerte, una locura», exclamaba. «Soy una diseñadora emergente y todo esto es increíble», se emocionaba. «Mi moda es muy bruta y en Madrid suele ganar otro tipo de moda. Más que por el premio, lo considero importante por la proyección», reconocía la que se ha convertido en la segunda valenciana en ganar el premio -Pepa Salazar fue la primera-. Así, según el acta, ha sido «la capacidad de aportar una visión contemporánea de una técnica tradicional como es el punto y su gran coherencia a lo largo de toda su trayectoria» lo que convenció al jurado de Mercedes-Benz Fashion Talent para decantararse por ella. «Mi colección es arriesgada, diferente, creativa y contemporánea», define Anaïs Vauxcelles.

Con el cine independiente como máxima inspiración en todas sus colecciones, «La Planète Sauvage», se inspiraba en la película de culto francesa basada en la novela de Stefan Wul y dirigida por René Laloux. «Es una obra de ciencia ficción que narra un drama psicológico entre las dos razas que habitan ese planeta y que concluye en que no hay buenos ni malos, sino posiciones de ignorancia tanto de un lado como del otro», explica la diseñadora.

«Soy arriesgada y no me bajo del carro. Ahora no voy a ser tradicional porque lo que caracteriza a mi marca es el riesgo, el cambio y lo diferente y la gente busca 404 Studio por eso. Volverme ahora más comercial sería un poco absurdo. Otra cosa es hacer prendas más sencillas y ponibles», relata. «Mis prenda tienen que ser diferentes», se enorgullece.

Tras recibir lo que ella considera una «palmadita» tras «muchísimo sacrificio» Anaïs Vauxcelles despega rumbo a su debut internacional.