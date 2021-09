'Bull Run', la primera película valenciana que se financia con criptomonedas

Bull Run es el título del segundo largometraje de la cineasta Ana Ramón Rubio, ganadora del premio a Mejor Documental en el Arizona International Film Festival con su relato sobre los pueblos fantasma de la Ruta 66, ‘Almost Ghosts’. En esta ocasión, la directora se adentra en el inhóspito mundo de las criptomonedas para analizar si verdaderamente serán la revolución que cambiará el sistema financiero para siempre, y lo hace a partir de su cómica experiencia personal; la de una cineasta que se engancha a lo más opuesto que puede haber al arte: el trading de criptomonedas.

Producida por Cosabona films y The Immigrant, este documental integra la cadena de bloques en el proceso de financiación y producción de la película. La ronda de inversión privada se abrió el 20 de septiembre a las 19 horas y recaudó el presupuesto necesario para la producción de la misma en un tiempo récord, permitiendo que su rodaje se inicie en octubre de 2021 y su estreno se celebre en primavera-verano de 2022.

“Sabíamos que el time to market era ahora, por lo que la tokenización de la película era algo obligado para acortar los tradicionales tiempos de producción del cine en España, donde conseguir la financiación para una película puede costar años”, afirma el productor de la película, Juanjo Moscardó Rius. El valenciano, que acaba de estrenar la comedia ‘Amor el polvo’ en Amazon Prime video y HBO, se ha asociado con The Immigrant para potenciar la internacionalización del proyecto. La compañía americana, con base en Los Angeles, fue fundada por Camila Jiménez Vila y Silvana Aguirre y cuenta con Fremantle (My Brilliant Friend, The New Pope) y BRON (Joker, Bombshell) como socios estratégicos.