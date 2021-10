Temporada alta de rodajes en València

En temporada baja está producida por Paloma Mora (TV ON Producciones) y cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Cultura y À Punt Mèdia. Marqués ha escrito el guion junto a Asier Guerricaechebarria, Javier Echániz y Jon Iriarte.

«La película va sobre unos cuatros hombres venidos a menos. Todos acabamos reunidos en un camping, en plena temporada baja», explica Resines. Este camping se encuentra en Puçol, donde permanecerán rodando toda la semana. Después itinerarán por otras localizaciones de València. «’En temporada baja’ es una de las películas en las que vale la pena trabajar. No es una comedia del chiste fácil. De hecho, David nos pide que suframos lo que tengamos que sufrir para hacer las escenas», explica el actor, que comparte la pantalla con Edu Soto, Fele Martínez y Coque Malla, que vuelve a la interpretación con esta película casi 10 años después de ‘Gente en sitios’, de Juan Cavestany. «Estoy disfrutando como un niño pequeño, así de claro. Hasta ahora no había visto ningún proyecto que encajara en mi agenda. Cuando me han llegado cosas, siempre he estado o de gira o no me ha gustado el guion. Pero esta película es diferente», explica Coque Malla, quien destaca el «patetismo» de todos los personajes de Marqués. «Es una película sin estridencias ni chorradas, porque no le hacen falta. Aunque sea de todo para reírse, en realidad, la película habla de nosotros, de cosas muy profundas. La historia de España podría contarse perfectamente a través de la comedia», añade el cantante.

«A diferencia de los personajes que interpretan ellos, el mío es más optimista», explica Edu Soto. «De eso nada», zanja Resines. Soto interpreta a un Policía Local que «ha tenido mala suerte». «Que no te engañe Resines. Mi personaje es un buenazo que se ha tenido que juntar con un puñado de loosers (perdedores) de cojones». Entre carcajadas, Resines explica que su personaje es básicamente un «timador». «No siente ni padece, sobrevive, porque quiere empezar desde cero», añade el actor.

Tal y como reconoce el propio director, toda su filmografía está hecha a base de «perdedores». «Conozco mucho eso de sentirte encerrado en dentro de tu propia vida». A diferencia de otros profesionales en la industria, el valenciano no ha parado. Entre 2020 y 2021 ha estrenado la serie «Diarios de la cuarentena», «Relatos confinados», «Rutas bizarras» y la película ‘El club del paro’, además, ha escrito la última película de Fernando Colomo, ‘Cuidado con lo que deseas’.