El pròxim diumenge, 14 de novembre de 2021, el Col·lectiu Ovidi Montllor celebrarà el setzé lliurament dels Premis Ovidi. La gala, que es farà a les 19h al Teatre Capitolio (Godella) serà d’accés gratuït al públic prèvia reserva d’entrada (taquillagodella.es) i comptarà amb les comunicadores Amàlia Garrigós i Nerea Sanfe com a conductores, així com la interpretació en directe d’un repertori especial a càrrec de la banda X-Fanekaes.

Els artistes amb més nominacions són Zoo (amb cinc), i Júlia, Òscar Briz i Àlex Blat (cadascun amb tres), però els premiats i premiades no se sabran fins al moment del lliu­rament al Teatre Capitolio.

La directiva del COM, que organitza i convoca els Premis Ovidi Montllor del 2006 ençà, atorga enguany els seus guardons honorífics al grup Orxata (Premi Trajectòria) i a la botiga Discos Oldies (Premi Suport). Orxata Sound System o, simplement, Orxata va ser un col·lectiu musical actiu entre 2003 i 2014, que va apostar per noves formes de creació i distribució col·laborativa, amb un estil d’electrònica i fusió que tingué un impacte i generà un llegat discogràfic d’influència duradora.

Pel que fa a Discos Oldies, el COM ha volgut reconèixer els 43 anys de treball impagable d’esta perla de la nostra cultura musical, la botiga de discos més veterana de tot l’estat, just en el moment que els socis i sòcia propietaris han acordat un traspàs del seu negoci que els ha de proporcionar allò que els desitgem de tot cor: una molt feliç jubilació.

Pel que toca als guardons estilístics, enguany els jurats musical i visual han fet constar als seus veredictes que, una vegada més, ha estat l’any de major producció discogràfica: 231 regis­tres (124 dels quals, senzills digitals). "Hi ha un definitiu canvi de paradigma, especialment en les categories de pop, hip hop i mestissatge, on el nombre de senzills triplica (o fins i tot quintuplica) el de discos de llarga durada", explica el col.lectiu. En tractar-se dels premis a la Música en Valencià, el jurat ha donat prioriat a als discos amb contingut majoritàriament en valencià. El nombre de discos que inclouen cançons en valencià i en castellà s’ha incrementat sensiblement.

A més, s’hi afegeix una nova categoria, Públic familiar, que apareixerà tots els anys en què hi haja una producció significativa en tal àmbit. Els anys que no es done esta condició, la producció competirà l’any següent.

El jurat musical ha estat integrat pels periodistes i crítics musicals Xavier Aliaga, Vicent X. Contrí, Josep Vicent Frechina –secretari del jurat-, Amàlia Garrigós, Carla González, Emma Tomàs i Quim Vilarnau. El jurat dels premis al disseny i videoclip ha estat integrat per Jaime Sebastián, Alejandro Benavent, Laia Lluch, Joana Chilet i Cèsar Amiguet –secretari del jurat–.

Enguany les categories queden conformades de la manera següent:

Millor disc de cançó d’autor

Abraham Rivas, Les capitals, la son, la bena, Autoedició, 2020

Lola Bou i Manel Brancal, Tallat en dos, Autoedició, 2021

Rafa Xambó, La dansa d’un temps nou, Stanbrook, 2021

Tomàs de los Santos, La rosa als llavis, Bureo Músiques, 2021

Millor disc de públic familiar

Dani Miquel, Desfem, Consorci de Residus Ribera i Valldigna, 2021

El Triangulista, Plàstic, La Casa Calba, 2020

Marcel el Marcià, Secrets dins d’una caixa dins d’un calaix, Autoedició, 2021

Ramonets, Flipa, Autoedició, 2021

Millor disc de folk

Aljub, Cor de magrana, Autoedició, 2021

Besarabia, Animal Republic, Microscopi, 2021

Josep Aparicio Apa i Ricardo Esteve, Sinèrgies, Autoedició, 2021

Josep Pérez, Roseret de roses blanques, Temps Record, 2021

Millor disc de hip hop i electrònica

Aina Koda, Dosis, Urban Avocados, 2021

4cantons, Principi d’incertesa, Gooiland Elektro / Enfant Terrible, 2021

Suret, Andy Kaufman, Autoedició, 2021

Zoo, Llepolies, Zoo Records, 2021

Millor disc de mestissatge

Jamaleònics, Multitud subalterna, Thornado Music - JBC Music, 2021

La Fúmiga, Pròxima parada, Halley Records, 2021

Llança de Foc, Arrels Rock Reggae, Newentun Records, 2021

Maluks, Som i vibrem, Propaganda pel fet!, 2021

Millor disc de pop

Àlex Blat, La veritat, Primavera d’Hivern, 2021

Júlia, Casa, Hidden Track Records, 2021

Laura Esparza i Carlos Esteban, Espais, Primavera d’Hivern, 2021

Vienna, Tot allò que una vesprada morí amb les bicicletes, LCM Records, 2021

Millor disc de rock

Bacora, Antifans, Autoedició, 2021

Joe Pask, Jo i el món, Primavera d’Hivern, 2021

Òscar Briz, Amor & Psicodèlia en temps de virus, Autoedició - Ventilador, 2020

Tremp, Herois anònims, Primavera d’Hivern, 2021

Millor artista revelació

Aina Koda, Dosis, Urban Avocados, 2021

Esther, Les teues ales, Primavera d’Hivern, 2021

Suret, Andy Kaufman, Autoedició, 2021

Tendur, En perfecte estat de conversació, Rock CD Records, 2020

Millor producció i arranjaments

Sandra Monfort, Niño rèptil ángel, Hidden Track Records, 2021

Júlia, Casa, Hidden Track Records, 2021

Òscar Briz, Amor & Psicodèlia en temps de virus, Autoedició - Ventilador, 2020

Zoo, Llepolies, Zoo Records, 2021

Millor cançó

“La llum es presenta si la crides” d’Òscar Briz, Amor & Psicodèlia en temps de virus, Autoedició - Ventilador, 2020

“Llepolies” de Zoo, Llepolies, Zoo Records, 2021

“Ni cor ni brida” de Sandra Monfort, Niño rèptil ángel, Hidden Track Records, 2021

“Play” de Júlia, Casa, Hidden Track Records, 2021

Millor lletra

“Cançó pòstuma” de Zoo, Llepolies, Zoo Records, 2021

“Cos” de Laura Esparza i Carlos Esteban, Espais, Primavera d’Hivern, 2021

“Les ungles” d’Aina Palmer, Fallanca, Autoedició, 2021

“Plena de dies” d’Abraham Rivas, Les capitals, la son, la bena, Autoedició, 2020

Millor videoclip

Icònic i La Fúmiga (realitzador Ernest Huart) per “Havia de passar” de La Fúmiga

Primavera d’Hivern i Estol Media (director Fede Santiengeli) per “Declaració d’intencions” d’Àlex Blat

Tresdeu Media i La Casa Calba (director Pau Berga) per “Plàstic” d’El Triangulista

Zoo (director Pau Berga) per “Llepolies” de Zoo

Millor disseny

Mònica Llop pel vinil de Jo i el món de Joe Pask, La Fera CC / Primavera d’Hivern, 2021

Patricia Bolinches per La rosa als llavis de Tomàs de los Santos, Bureo Músiques, 2020

Sud+Sud per La veritat d’Àlex Blat, Primavera d’Hivern, 2021

Sud+Sud per Les teues ales d’Esther, Primavera d’Hivern, 2021