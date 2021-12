El audiovisual valenciano reconoce a la polifacética Giovanna Ribes

La cuarta edición de los Premios Berlanga, que reconocen las producciones y los profesionales más brillantes del año, entregarán su galardón de honor a Giovanna Ribes, una de las creadoras clave del audiovisual valenciano desde sus múltiples facetas: directora, guionista, productora, artista visual y jefa de vestuario.

El conseller Vicent Marzà anunció ayer el nombre de Ribes en el Teatro Principal de València, donde también se encontraron los nominados de la presente edición de los galardones. La valenciana aseguró aceptar el reconocimiento con «humildad» y recordó cuáles siguen siendo los motores de su carrera: el pueblo valenciano y el compromiso social.

En su filmografía como directora y guionista, figuran producciones como Cuba: Blanco y Negro (1992), Un suave olor a canela (2012) o La familia (2016). Como productora destacan cintas como Sueños de Idomeni (2017), de Amparo Climent y Héctor Melgares, El amor no es lo que era (2013), Tierra sin mal (2011), de Ricardo Macián, o Notas discontinuas de México (2008).

También cuenta con una larga lista de producciones en las que ha ejercido de jefa de vestuario, como El desentierro (2018), El cerro de los dioses (2019), El cover (2021), El lodo (2021), y series como «La forastera» o «La fossa». Además, está pendiente del estreno de otras producciones: Nosaltres no ens matarem amb pistoles, de Maria Ripoll; Vasil, de Avelina Prat; Llenos de Gracia, de Roberto Bueso; y El juego de las llaves, de Vicente Villanueva.

Además, Ribes ha sido una de las fundadoras de Dones en Art y de la Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals. También miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, de los Productores Audiovisuales Valencianos, de la Asociación de Directores Valencianos, de la Mostra Viva del Mediterrani, del European Documentary Network y del European Women Association.

Buena parte de su formación la realizó en diferentes espacios internacionales como Media Production Services de Londres, la Maine Media Workshop, la Escuela de Cine de Santo Antonio de los Baños o los cursos de Dirección de Actores de Dominico de Fazio.

El acto de ayer también sirvió para reunir a los nominados de los Premios Berlanga, que tras la presentación de Ribes se reunieron en el Teatro Principal para una asamblea previa a los galardones, que se celebrarán en Alicante.

La gala será presentada por el humorista Pere Aznar -actual colaborador en el programa de Buenafuente, «Late Motiv»- y contará con las actuaciones musicales del rapero valenciano Arkano, Muchachito Bombo Infierno y Aitana Ferrer. La figura de Luis García Berlanga será el hilo conductor de una gala conducida por el humorista Pere Aznar. Según el presidente de la Academia Valenciana del Audiovisual, Pep Llopis «queremos que la entrega de galardones esté marcada por el inconfundible humor satírico propio de las películas de Berlanga y, además, como el director siempre dio una especial importancia a las actrices y a los actores, todas las entregas de los premios las harán intérpretes valencianos».

Los aspirantes en la categoría de Mejor película son Las consecuencias, de Claudia Pinto; Espíritu sagrado, de Chema García Ibarra; y Lucas, de Álex Montoya, cuyo actor protagonista, el valenciano Jorge Motos, está nominado a Mejor actor revelación en los Premios Goya.

Los largometrajes documentales nominados son Posidònia, de Adán Aliaga; Carceller. L’home que va morir dues vegades, de Ricardo Macián; y Here Comes The Sun: xicotetes reflexions sobre turisme de sol i platja, de Òscar Bernàcer.