La Sala Carlos Pérez del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha abierto sus puertas al público con las obras de 24 artistas seleccionados en el VIII Premio Mardel de Artes Visuales 2021, una edición que tiene como ganadora a María Carbonell, con la obra «Sin título», tal como dieron ayer a conocer el jurado y la organización del certamen.

Mardel, Espacio para el Arte es un proyecto sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promocionar el arte contemporáneo como signo de compromiso desde la iniciativa privada. Conscientes de las dificultades que actualmente se presentan para trazar nuevas trayectorias artísticas, con este premio se pretende brindar apoyo a creadores y creadoras actuales.

Nacida en 1980, Carbonell realizó sus estudios artísticos en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, donde se licencia en el año 2003. Actualmente está realizando el máster de Producción y Gestión Artística en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. «Sin título», la obra premiada, pertenece al proyecto «Más allá del cuerpo» y hace referencia al ataque llevado a cabo por la sufragista Mary Richardson contra la «Venus del espejo» de Velázquez en la National Gallery de Londres el 10 de marzo de 1914.

José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y del CCCC, destacó tras el fallo que «un año más, mardel y el Consorci, a través del Centre del Carme, se alían para visibilizar el trabajo de más de una veintena de artistas de gran talento». «Es fundamental que las instituciones públicas y privadas colaboren en este tipo de iniciativas para fomentar las nuevas formas de expresión de las artes visuales y su evolución constante», subrayó.

Amparo Martínez, impulsora del proyecto junto a Juan Manuel del Pino, ha participado junto a Pérez Pont en la presentación de la exposición y ha explicado: «Lo que pretendemos es descubrir valores actuales del arte contemporáneo con exposiciones colectivas en las que reunimos las distintas formas de expresión visual, como la pintura, la escultura o los audiovisuales».

Mardel es, además, un espacio disponible para el encuentro, la escucha, el intercambio y la promoción de los y las participantes y sus obras. Artistas que nos muestran cada año nuevas maneras de entender el mundo y comunicarnos a través de los símbolos, lenguajes, formas y sonidos que conforman el conocimiento.

Así, en esta VIII edición las y los artistas seleccionados por el jurado han sido Marla Jacarilla, Jorge Yeregui, Paloma Polo, Rosendo Cid, Olalla Gómez, María Carbonell, Abel Jaramillo, MP&MP Rosado, María Alcaide, Jesús Madriñán, Ana Esteve, Amanda Moreno, Fermín Jiménez Landa, Tania Blanco, Jorge Fuembuena, Nieves Correa, Josep Tornero, Rosell Meseguer, Gil Gijón, Mery Sales, Jorge Conde, María Castellanos, Art al Quadrat y Gonzalo Elvira.

Entre estos 24 creadores y creadoras de las artes visuales, que provienen o residen en España, el jurado ha otorgado el premio, dotado con 6.000 euros, a la artista María Carbonell, por su obra «Sin título». Así mismo, ha fallado tres accésits a Abel Jaramillo, por «Nocturno (Relato fantástico para Celestino Coronado)»; a Ana Esteve, por «La pantalla mágica» y a Jesús Madriñán, por «Untitled (In support of Guerrilla Girls. Shifting the figures)».