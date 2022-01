«Praxiz somos tres amigos de toda la vida», comienza Andrés ante la pregunta de quiénes son Praxiz. Y esta frase es la que mejor define al grupo de hiphop valenciano. Tres amigos de origen colombiano que llevan toda la vida juntos, pues «nuestros padres eran amigos ya en Colombia, antes de que naciéramos», explica. Y toda su vida la han vivido muy cercana a la iglesia protestante evangélica. «Nuestros padres son pastores y desde niños siempre hemos tocado en la iglesia», añade Joan. De hecho, Andrés continúa con el oficio de su padre, siendo pastor en su propia iglesia en València.

En lo musical, Joan explica que Praxiz es un grupo de hiphop, «aunque ahora se ha puesto de moda el término ‘música urbana’, porque cada vez se fusiona más el rap con el pop o con la música electrónica, por lo que ya no es tan ortodoxo ningún estilo musical». Y añade: «técnicamente somos hiphop porque respetamos mucho las raíces, es un hiphop evolucionado». Lo cierto es que la música de Praxiz se aleja de lo que es el hiphop tal y como está preconcebido. La primera diferencia es que el grupo tiene grandes influencias de la música con instrumentación. La segunda, las letras y los mensajes que dejan sus canciones. «El tener un background religioso ha influido mucho en nuestros valores y en la manera de hacer hiphop. No hacemos hiphop cristiano, pero sí que tiene mensajes transcendentes, existencialistas o que son un contrapunto a otro tipo de mensajes que transmite este estilo de música», aclara Joan. «Nos alegra ser ese contrapunto en la escena y presentar una música diferente y una cosmovisión diferente de lo que puede ser la vida. Casi todos los grupos aspiran a lo mismo o proyectan lo mismo, y somos un camino distinto a la felicidad», matiza Andrés. Joan, por su parte, analiza: «La escena rap, al ser tan joven, hay mucho entusiasmo por asentar verdades y utilizan aforismos, frases de tuit, de titular, de clickbait. Frases hechas de sabiduría de barrio, pero que realmente no son verdad».

Su nuevo trabajo ‘Hyperhop’ trata diversos temas relacionados con la salud mental. «Nosotros no nos planteamos el hacer un disco sobre salud mental», explica Joan. «Fue haciendo el disco cuando nos dimos cuenta de que en el mundo de la música hoy en día se vende la idea de que la felicidad está adjunta a un cierto nivel de popularidad o de tener cosas materiales», sentencia. «La música urbana es a ver quién vacila de haber conseguido más, y lo entendemos. Entendemos que la gente que ha tenido pocas oportunidades y ha conseguido llegar lejos es una historia interesante e inspiradora. Pero, por otra parte, creer que te empoderas a partir de la validación de las personas, que es la popularidad, los likes y la fama, creer que vas a encontrar la felicidad ahí es engañarte. Eso perjudica mucho mentalmente, porque vas a encontrar tu identidad en cosas que son efímeras y cualquier día pueden cambiar. Este es el primer paso a la enfermedad mental, como trastornos de alimentación y depresión», reflexiona el artista.

«El disco muestra un proceso que empieza por la euforia con «Son más de las 6», en plan «somos los mejores, vamos a montar la fiesta», y va pasando por una serie de relaciones con mujeres que son metáforas de la fama, el dinero… Son historias que reflexionan que no puedo poner mi felicidad en esto. Y al final acaba con la muerte: cuando hay que decir adiós a algo que se muere y no sabes cómo enfrentarte a ello, porque nadie está preparado para decir adiós a alguien por última vez. Y ese alguien pueden ser tus sueños, tu carrera, una persona… Y por último, «Libres al fin» dice que somos libres porque poniendo nuestra mente en otras cosas más transcendentales es donde encontramos la felicidad y la paz interior», explica Joan.

El mensaje del disco es, por tanto, que «hay que aprender a afrontar y vivir el presente», sintetiza Andrés. «Cada canción es una historia que cuenta lo que significa enfrentarse a las diferentes etapas de la vida», añade. ‘Hyperhop’ se financió gracias al crowdfunding, que ellos más que como un reto, lo entienden como una forma de «crear una familia artística»