"Nos pasamos la vida ensayando el acto final y ‘Castilladas’ es parte de ese ensayo"

El actor Carles Castillo ha encontrado tiempo esta pandemia para publicar su cuarto libro, Castilladas (Edeta Editorial), sin dejar de lado su trabajo en el teatro y en las aulas, como profesor de improvisación y mimo. «Nos pasamos la vida ensayando el acto final, y este libro es parte de ese ensayo», comenta el autor valenciano, que actualmente prepara un nuevo espectáculo junto a la compañía L’Om Imprebís. Concretamente, la adaptación de una obra de Darío Fo.

Según Castillo, su nuevo libro es un conjunto de «reflexiones hechas desde el humor» sobre la «vida cotidiana». «La gente me ha preguntado si es un libro de autoayuda. Pero no, para nada. Es una reflexión sobre las cosas que veo. En algún momento dejo caer visiones personales sobre las cosas, pero no quedan como consejos, sino como opiniones. Como ves, mi cabeza es una rotonda a la que no dejo de dar vueltas», bromea el actor, quien nos viene a decir que «nos calentamos mucho la cabeza». «La gente acostumbra a espetar aquello de: ¡no tires la toalla! Pero a veces hay que tirarla para empezar de nuevo», explica. «Escribo sobre cómo somos las personas. Nos atamos a muchas cosas y al final no hacemos lo que nos proponemos. A veces, nos olvidamos de vivir».

El actor presenta Castilladas hoy en el Teatro Principal, con la participación del líder de la banda Seguridad Social, José Manuel Casañ, el diseñador MacDiego, y Javier Núlez, de la editorial Edeta.

El título del libro, que cuenta con dibujos de Montoliu, viene de una broma de sus alumnos. «Cada vez que digo alguna tontería, mis alumnos dicen que es una ‘castillada’», bromea el autor.

Un «casting constante»

Gran parte de las reflexiones de Castillo son producto de su trayectoria como actor, ya que le ha dado la posibilidad de «ver las cosas desde muchas perspectivas». «El trabajo actoral me ha abierto mucho la visión de las cosas, sobre todo a nivel emocional. Trabajar de actor te obliga a escuchar mucho más y al final esta coctelera, que es mi cabeza, se ha visto obligada a anotar lo que ha venido pensando durante todos estos años», explica.

Aunque admite que la vida no tiene hoja de ruta, como pasa en la improvisación. «Cuando tienes un guion, no tienes que pensar en nada, pero cuando debes ser tú mismo, utilizar tu propia filosofía de vida, es muy diferente. Con este libro, el público me va a conocer, y los que ya me conocían, van a descubrirme de verdad».

Castillo comenzó el libro hace unos cuatro años, antes de la pandemia. «Antes de la llegada del virus ya tenia el libro en la cabeza. Luego decidí darle un toque de humor. Tenía cosas escritas, pero la llegada de las restricciones me dio la oportunidad de concentrarme más en el proyecto».

Castillo acaba de llegar de Colombia, donde ha estado dirigiendo un espectáculo en el Teatro Nacional de Bogotá. Lleva más de 15 años trabajando en el país Latinoamericano, al igual que en Italia, país al que está ligado emocionalmente. Allí dirige cursos de improvisación y mimo.

Nuevo estreno en Catarroja

Castillo participa en la producción «Descarados», que llega al Teatro de Catarroja el 20 de enero. Se trata de una adaptación de la obra de Darío Fo con la dirección de Santiago Sánchez. Entre el reparto se encuentran Juan Gea, Lola Moltó, Marta Chiner, Rafa Alarcón, Carles Montoliu y Víctor Lucas. «El intento de secuestro de una alta personalidad de la sociedad española y la confusión de este con uno de sus empleados genera todo tipo de malentendidos y provoca situaciones que nos hacen morir de la risa», explica el teatro.