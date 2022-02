Joaquín Sabina, Leiva y Luz Casal serán algunos de los artistas que actuarán en la gala de los Premios Goya 2022, que se celebrará el próximo sábado en Les Arts de Valencia.

En el mismo día de su 73 cumpleaños y justo dos años después de su última actuación en público, el artista jienense, que ha puesto la banda sonora a varias generaciones, estará por primera vez en la ceremonia de entrega de los premios del cine español. La voz de este cantautor de culto animará la fiesta de nuestra cinematografía, con la que ha colaborado en numerosas películas.

Leiva, que logró el Goya a Mejor Canción Original en 2018 por La llamada, actuará junto a Joaquín Sabina.

Luz Casal, por su parte, será otra de las voces que sonarán en los 36 Premios Goya de Valencia. La cantante y compositora gallega interpretó los temas "Piensa en mí" y "Un año de amor" de Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar, entre otras colaboraciones con el cine, y cuenta con un Premio Goya a Mejor Canción Original por la cinta de animación El bosque animado.

El regreso de Sabina

La gala de los Goya supondrá la reaparición de Joaquín Sabina a los escenarios, después de que viviera una aparatosa caída en uno de sus conciertos.

El cantante anunció que no volvería a pisar un escenario mientras se mantengan las medidas sanitarias frente al Covid-19. Unas medidas con las que no es capaz de imaginarse un concierto suyo. Por lo tanto, hasta que no vuelva “la normalidad”, Joaquín Sabina no volverá a los escenarios. Fue durante un coloquio en el Instituto Cervantes de Madrid, en el que también estuvieron presentes el poeta Benjamín Prado y la periodista Nativel Preciado.

«No pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla, no pueda levantarse o no pueda fumar o tomar una copa. Me temo que eso no será hasta dentro de un año y medio por lo menos. Pero sí volveré a decir hola y adiós», señaló el músico madrileño. Este 'hola y adiós' tendrá lugar en los Goya de València.