El mundo del noveno arte se dará cita el próximo viernes en el Salón del Cómic, que acogerá hasta el domingo autores nacionales e internacionales, entre ellos, el canadiense Seth, dibujantes del universo Batman, Aquaman y nombres relacionados con series como «El Internado», «Vis a vis» o «The Mandalorian».

Además de charlas, firmas y encuentros con el público, el festival propone concursos de ‘cosplay’ y exposiciones sobre Star Trek y Marvel.

Entre los protagonistas internacionales del Salón se encuentra el canadiense Seth, que presentará en València Ventiladores Clyde, primera obra gráfica nominada al Premio Giller, uno de los galardones literarios más prestigiosos que se otorgan en Canadá; y Linnea Sterte, dibujante sueca, con su obra Stages of Rot (IN-HUMUS).

En el panorama nacional, destaca la participación de cinco autores Premio Nacional del Cómic: Javier Olivares, Magius, y los valencianos Paco Roca, Miguel Ángel Giner y Cristina Durán, autora del cartel del Salón en esta edición. A ellos se suman dibujantes y historietistas especializados en Batman, como Jesús Merino, Jorge Jiménez, Jorge Fornés y Álvaro Martínez Bueno o el historietista e ilustrador David Aja (Hawkeye) con su historia Batman: Black and White, en la que rinde homenaje a las tiras diarias en los años 40 del hombre murciélago.

Fenómeno fan

En la programación del Salón del Cómic también habrá espacio para dar rienda suelta al fenómeno fan, con la asistencia de varios profesionales del cine y la televisión, entre ellos el actor Bernard Bullen, el padre de Pedro Pascal en «The Mandalorian» y primer actor español que pertenece a la saga Star Wars. Protagonizará un encuentro con el público en el escenario Cosplay, el domingo a las 13 horas.

También estará Javier Botet, quien interpretó a la inquietante Mama (2013) producida por Guillermo del Toro, y ha participado en cintas de Álex de la Iglesia o Paco Plaza. Visitará el salón el viernes, a las 18 horas.

En la programación también se encuentran Claudia Riera, Triana en «Vis a Vis: El Oasis» e Inés Mendoza en la serie de Amazon «El Internado: Las Cumbres»; William Miller, de «Águila Roja», «Aida» o «Warrior Nun», la serie de Netflix basada en el cómic de Ben Dunn, en la que interpreta a Adriel; o Carolina Jímenez, nominada al Óscar este año por su participación en los efectos visuales de Free Guy.

El certamen hará entrega el sábado de los Premios Antifaz, que reconocen la contribución cultural e industrial en el mundo del cómic, coordinados conjuntamente con la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM-Universitat de València. El acto contará con la presencia de María José Gálvez, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, acompañada por Alejandro Casasola, presidente de la sectorial española, entre otras autoridades.

El tesoro de la saga galáctica

Los aficionados a la serie «Star Trek» tienen la posibilidad de ver en directo, por primera vez en Europa, la mayor exposición del vestuario original de la serie y su saga galáctica. La colección, propiedad de uno de los miembros del Club Star Trek de España y gran coleccionista Luis J. Santamaria, consta de un total de 15 piezas y accesorios que usaron los actores desde los primeros capítulos de la seria hasta la reciente emisión de Star Trek: Discovery.

El certamen también incluye la exposición con obra de Salvador Larroca, que repasa los «25 años en Marvel», con la que el Salón quiere rendir homenaje al dibujante en activo con mayor volumen de producciones en series míticas como Fantastic Four, Relance New Unviersal, The Avengers, X-Men o Iron Man, en una muestra comisariada por Emilio Gonzalo.