La banda valenciana Lisasinson acaba de publicar "No sé muy bien" un "single digital" cuyo videoclip ha sido grabado en el trinquet de Bellreguard y en el que participan algunas jugadoras de pilota como Judith Mengual, Ana Puertes, Claudia Peris y Mireia Badia. El director valenciano Miguel Yubero ha puesto a Miriam Ferrero y Paula Barberán, las dos actuales integrantes de Lisasinson, a disputar una partida de pilota mientras descargan su nuevo hit de punk pop y rinde homenaje al compañerismo y la presencia de las mujeres en el deporte.

Tras la publicación el pasado del mini-LP "Perdona Mamá", con "No sé muy bien" Lisasinson regresa con los habituales estribillos adictivos pero un sonido más contundente producido por Carlos Hernández (Carolina Durante, Axolotes Mexicanos, Aiko el Grupo y Triángulo de Amor Bizarro). Tal como explica la discográfica de la banda valenciana, en “No Sé Muy Bien” "vuelven a salir los temas referencia en las letras del grupo: el rechazo, las relaciones fracasadas, el despecho y la falsedad. “Ya no quiero ser moderna / Ahora paso del post punk / No me invites a tu puta fiesta / No soy parte de ese club”. Rimas divertidas, distorsiones implacables, melodías chiclosas y una nueva prueba de su habilidad para fabricar hits con altos niveles de inmediatez"

Lisasinson es un proyecto gráfico y musical que surgió en noviembre de 2018 de la facultad de Bellas Artes de Valencia, de la mano de Miriam (voz y guitarra), Mar (voz y guitarra) y María (batería y coros) y al que más tarde se uniría Paula Barberán (bajo y coros, sustituyendo a Roser). Pronto encontraron su identidad: líneas de batería punk, melodías de guitarra poperas y letras descaradas, o como ellas mismas lo llaman, “punki pop”. Así llegó “Barakaldo”, grabada con la ayuda de Pau Nadal, que además de grabar, produce y toca el bajo. Su primera canción es un claro ejemplo de lo que hablábamos: actitud, puntería, espíritus desatados y, afortunadamente, faltos de prejuicios. ¿Cómo lo definirían ellas? “Una canción irónica sobre lo imbécil que te vuelves cuando te enamoras”. No podríamos explicarlo mejor.

En abril de 2021 publicaron "Perdona Mamá", un Mini-LP de edición limitada con nueve canciones en el que dejan patente su discurso característico: juventud, espontaneidad, rebeldía y energía rebosante. Ya lo dicen las notas del disco: “Estas canciones hablan de nosotras. Montarnos un grupo ha sido de las mejores decisiones que hemos tomado”.