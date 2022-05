B Jones: "No sé si lo tengo más difícil por ser mujer o por la envidia de la industria"

Beatriz Martínez es B Jones cuando entra en cabina. Ella, que comparte cartel con dj tan internacionales como David Guetta o Steve Aoki, se convertirá en julio en el primer español en actuar en el escenario principal de Tomorrowland, el festival de música electrónica más importante del mundo que se celebra en Boom (Bélgica). Es una de las dj más demandadas y hoy actúa en Marina Beach Club en la fiesta Spanish Revolution.

¿Le intimida pensar que va a actuar ante más de 400.000 personas en el Tomorrowland?

O más, porque también se retransmitirá el festival para todo el planeta. Más que intimidar me produce mucho respeto.

Será la primera artista nacional en actuar por partida doble en el escenario principal del festival de música dance más prestigioso del mundo.

El festival tiene un montón de escenarios y en ellos ya han actuado otros españoles pero en el principal sí que seré la primera y eso me da un pelín de presión. Me lo tomo como un premio y una responsabilidad porque estoy orgullosa de representar a mi país y de que, por fin, estemos en el escenario principal del mejor festival del mundo.

Rompe una barrera que parecía inaccesible.

Sí, y además soy mujer y madre. Me encanta.

¿Había soñado con ello?

Muchísimas veces. Recuerdo que con 19 años me ponía una controladora encima de la mesa de planchar y cuando acostaba a mi hija me ponía con la música. Soy superhumilde, pero también supersoñadora. Soñaba con Tomorrowland. Entonces no tenía manager ni contactos pero al final va a ser verdad que con trabajo y creyendo en ello se consiguen los sueños más difíciles.

Antes, y más en la intimidad, actúa en València en la fiesta Spanish Revolution en Marina Beach.

Me encanta pinchar ahí porque es superdivertido. Dentro de mi estilo tengo diferentes vertientes y dependiendo del público tiro hacia un lado u otro. En los festivales de gente joven siempre trato de estar más arriba. El sábado - hoy- empezaré con tech house y algo más comercial, pero siempre dentro de mi estilo. Nunca preparo las sesiones, pero me preparo mucha música, miro al público y toco. Es más fácil pinchar en Tomorrowland que un espacio pequeño. Cuanta más gente, más fácil es. Lo difícil es llegar a un club y que haya poca gente en la pista, ese sí que es un reto porque hacerlos bailar... A mí la gente no me intimida pero, en el caso de Bélgica, sí un poco la situación y por la industria que se mueve alrededor de eso. Después de dos años, el que vaya a Tomorrowland ya va entregado. Estoy preparando música buenísima que se van a mover sí o sí y va a ser increíble.

Estados Unidos, Tailandia, Reino Unido, Nepal, Canadá. ¿Su estilo no tiene fronteras?

Viajo por todo el mundo y más que por la cultura, todo depende de la edad de la gente que va. La música funciona por todo el planeta igual, dentro de que uno ya sabe que gusta en cada sitio.

¿Pincha música española?

Poca, algún remix de algún tema superconocido, pero poco...

¿Cómo lleva conciliar?

Dentro del desorden de vida tan grande que llevo soy ordenada. Hago deporte, no bebo alcohol, trato de ser bastante sana y eso me mantiene en equilibrio. Cuando viajo intento terminar el show e irme a dormir. Además del trabajo de cabina, tengo trabajo diario de estudio, de producción, de mi sello.. Este trabajo es de siete días a la semana.

¿Es el suyo un mundo dominado por los hombres?

Sí, desgraciadamente. Hay cada día más mujeres pero somos las menos. Nos falta un poquito de más tiempo. En Marina, por ejemplo, vuelvo a ser la única mujer y los dj que se anuncian tienen largas trayectorias en esta industria. Las mujeres hemos llegado más tarde a esta profesión y cuesta posicionarnos.

¿Ha tenido, por ser mujer, que superar muchos obstáculos?

Hace un mes te diría que no, pero hoy te digo que sí. Desde que se anunció que estaba en Tomorrowland me lo están poniendo más difícil pero no sé si es por ser mujer o por envidia en la industria.

¿Cuándo le picó el gusanillo de la música electrónica?

De muy joven. El novio de mi hermana mayor era dj y con doce años medio aprendí. Fui madre superjoven y no pensé en dedicarme profesionalmente a esto. Tampoco había visto ninguna mujer dj. Empecé en serio hace unos diez años, ya con mi hija con 6 o 7 años, y me empezó a ir bien hasta hoy.

¿Hay que ser de una madera especial para aguantar el tipo en este mundo?

Cuanto más subes más presión tienes y tienes que ser más fuerte de cabeza para aguantar.

¿Ser dj está bien pagado?

Me recorro el mundo y voy a buenos hoteles pero no tengo avión privado. No sé como será para otros pero yo trabajo mucho. El sábado, cuando acabe en València, me iré a Madrid y de allí a Punta Cana.

¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de dedicarte a este mundo?

Es lo mismo. Lo mejor es que mi trabajo es mi estilo de vida, mi ilusión y mi camino. Me organizo mi vida y todo lo hago en dirección a mi profesión y eso , cuando las cosas están bien, es maravilloso pero cuando algo va mal no solo va mal tu trabajo, si no tu vida.

¿A qué dj destacaría de la actualidad?

Aunque musicalmente somos diferentes, me gusta el dúo australiano Nervo. Ellas serían mi referente.