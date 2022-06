Carles Alberola: "No nos podemos permitir perder más generaciones de actores valencianos"

Los intérpretes valencianos homenajean hoy a una de las caras más conocidas de la televisión y las artes escénicas valencianas. Carles Alberola recibe el Premio de Honor de la Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), que hoy celebra sus galardones en el Teatro Talía. «No nos podemos permitir perder más generaciones de actores valencianos», aseguró ayer a Levante-EMV el actor, productor y escritor de Alzira, que desde el inicio de su trayectoria apostó por actores valencianos desde Albena Teatre junto a Toni Benavent.

«Siempre hemos querido trabajar con gente de aquí. La apuesta de Albena fue quedarse en la C. Valenciana y trabajar en nuestra lengua. El objetivo era hacer teatro y televisión con gente que tiene un talento extraordinario. Esta decisión que tomamos nos ha permitido hacer programas de televisión, obras de teatro y una película. Nos sentimos muy orgullosos de haber apostado por los profesionales valencianos. Ojalá que nos queden muchos años más de trabajo para que gente que admiramos del sector acabe trabajando con Albena», reivindica Alberola.

«Este es un galardón muy especial para mí porque viene de mis compañeros de profesión. Además, es un reconocimiento a una trayectoria en la que han participado muchísimas personas, por eso sé que este también es un premio para la gente que ha trabajado conmigo a lo largo de estos casi 40 años de oficio», explica.

El actor asegura que hacer teatro en la C. Valenciana no ha cambiado demasiado en estos años, ya que «siempre ha sido difícil». «Cuando empecé había cierta efervescencia en el sector, ya que todo estaba por hacer, desde auditorios hasta compañías. El circuito de teatros valencianos no ha crecido de manera exponencial en estos años pese a que hay muchas producciones. Esto es fruto de muchos años de trabajo, en los que los profesionales han apostado por sus creaciones. Sin embargo, se han topado con la gran dificultad de mostrar su obra al público. Nos queda mucho trabajo por hacer. Debemos ampliar el circuito de teatros para que los actores y actrices valencianos puedan trabajar aquí y no se tengan que marchar como ha pasado en anteriores generaciones», defiende Alberola. Según el actor, para ello es necesario un compromiso tácito de los políticos, y no de los técnicos que están al mando de las instituciones públicas que participan en el sector.

Colla de Teatre y «Aristófanes»

La primera vez que Alberola se subió a un escenario fue de la mano de la Colla Teatre, un grupo de artes escénicas de l’Alcúdia. Allí fue donde conoció a Toni Benavent, su compañero en Albena. Su primera oportunidad profesional llegó con «Aristófanes» en 1985, cuando todavía estaba estudiando en la Escuela de Arte Dramático de València. «Tuve la suerte de que me escogieron. Era una producción importante que nos tuvo girando por España durante el verano de 1985», señala.

Su aparición en televisión llegaría mucho después, con el programa «Autoindefinits» de Canal 9. «Fue un proyecto muy divertido desde el inicio, desde la promo con la que intentamos vender el espectáculo hasta el rodaje de cada escena», relata. Estuvo en antena desde 2005 hasta 2008. Eran sketches repletos de humor absurdo y surrealismo que señalaban las contradicciones de nuestra vida diaria. Participaban actores como Alfred Picó, Cristina García, Rebeca Valls, Sergio Caballero, Carles Sanjaime o Xavo Giménez.

Actualmente, el actor está recuperándose de una enfermedad que le ha obligado a pisar el freno durante un año. Sin embargo, sigue al tanto de la puesta en marcha de la segunda temporada de «Després de tu», de À Punt, y varios proyectos teatrales que se estrenarán próximamente. Y en escenarios valencianos, cómo no.

Premios AAPV

La ceremonia de entrega de los Premios AAPV tendrá lugar hoy a partir de las 22 horas en el Teatro Talia de València, y será retransmitida en directo por ÀPunt. Más de cuarenta actores y actrices participarán en un evento que contará con presencias tan destacadas como las de María Juan, Jordi Ballester, María Maroto o Ramón Ródenas, entre muchos otros. Además, la cita contará con una actuación musical a cargo de la artista Neus Ferri.