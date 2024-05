PP-Vox se rebelan contra el Gobierno tras eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia

El Ministerio de Cultura ha decidido eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia de la lista de premios nacionales. Este galardón está dotado con 30.000 euros y se creó en 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta noticia no ha sorprendido a los principales actores de la tauromaquia como son los ganaderos y los matadores de toros, que pidieron la dimisión ministro Urtasun nada más conocer la noticia porque es «una nueva cacicada».

Desde su creación, el galardón lo han recibido personalidades de la talla del maestro Paco Ojeda, el fotógrafo alicantino Francisco Cano Lorenza "Canito", la Escuela de Tauromaquia de Madrid 'Marcial Lalanda', el ganadero Victorino Martín Andrés o los toreros Enrique Ponce, Juan José Padilla o Julián López 'El Juli'.

En ese sentido, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, calificó la decisión de Urtasun de «broma de mal gusto» y lamentó que el Gobierno esté «prohibiendo elementos culturales» de la «tradición y raíces» de España.

El vicepresidente de la Generalitat y matador de toros, Vicente Barrera, expresó su «apoyo» a la propuesta presentada por la consejería de Mundo Rural de Extramadura, también gestionada por Vox, de organizar un Premio Nacional de Tauromaquia: «No solo es un acto de censura, sino también un ejemplo de sectarismo político al intentar imponer una única perspectiva cultural desde la izquierda».

«La eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia es un ataque a la cultura de este país. En Valencia no vamos a permitir que diluyan nuestra identidad. Celebraremos con mayor pasión si cabe, los Premios Taurinos de la Diputación y también nos ofrecemos a que sean de ámbito nacional», señaló el presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó.

La presidente la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también salió en defensa de los taurinos y ofreció la sede de su Gobierno para acoger el premio. En ese sentido, el presidente socialista de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, también se unió en la protesta a sus homólogos y creará unos Premios Taurinos.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, envió una nota al Gobierno criticando la decisión del ministro Urtasun de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia.

Roca Rey, el número uno de la tauromaquia actual, aseguró a través de un comunicado que la decisión del ministro es «una decisión que va más allá de un simple acto administrativo. Se trata de un mensaje claro: nos dicen qué debemos considerar cultura y qué no, limitando nuestra libertad y nuestra democracia. Nos podrán quitar un premio pero no la libertad». En ese sentido, ha proseguido con un llamamiento: «Demostremos que la cultura no se dicta, la cultura se vive y se siente», concluyó.

Andrés Roca Rey sale por la puerta grande de València / EFE

"Una cacicada que indigna"

El matador de toros Miguel Ángel Perera declaró a Levante-EMV que es «una cacicada que indigna, pero no sorprende viniendo de un ministro que, más allá de ser antitaurino, que es muy respetable, ya se ha expresado con anterioridad sumamente intolerante».

El propio torero pacense aseguró que lo que hace Urtasun es gobernar desde la ideología: «Ha obviado las apetencias y los gustos culturales de una parte muy grande de la sociedad. Gobierna desde su ideología y sólo para quienes piensan como él. Estamos en un proceso muy preocupante de redefinición de lo que somos como pueblo, de la cultura que nos identifica. Nos quieren llevar a un proceso de en qué tenemos que creer, cómo tenemos que pensar, qué nos tiene que gustar y hasta cómo tenemos que hablar», concluye Perera.

El torero valenciano Román Collado señaló desde Perú que «los toros son folclore, pueblo, diversión y, en los tiempos que estamos, también son transgresores y contraculturales». Por eso, el torero de Benimaclet también destacó que «no me indigna la decisión, estoy harto de que nos defendamos como acomplejados. La defensa real es ver como en estos meses y años anteriores las plazas han registrado los mejores aforos de la última década»

El ganadero Victorino Martín y presidente de la Fundación del Toro de Lidia, expuso a este periódico que «la tauromaquia es mucho más esta decisión del Urtasun. El pueblo va por un lado y él por otro, ya que la tauromaquia vive un extraordinario momento de gran vitalidad y los jóvenes van a los toros más que nunca», señaló. «El toreo es la expresión cultural más generalizada que tenemos», concluyó Victorino Martín. Su padre, en 2016, fue uno de los que recibió el Premio Nacional de Tauromaquia.

Desde la Fundación del Toro de Lidia anunciaron que van a ser ellos mismos quienes van a otorgar el Premio Nacional de Tauromaquia en 2024 y mientras dure «la situación de excepcionalidad censora».

"Una falta de respeto"

Juan Pedro Domecq, ganadero y vicepresidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, también manifestó que la tauromaquia es parte del pueblo: «Ideologizar la cultura es el peor pecado y ahí observamos que Urtasun no está a la altura de su ministerio y debería dimitir. En València, Madrid o cualquier ciudad, van a los toros personas de izquierdas y de derechas y se sientan juntos en un tendido o se encuentran en una misma calle en los bous al carrer. Así que Urtasun le está faltando el respeto a sus propios electores», concluye.

