Antoni Ferrer (L'Alcúdia de Crespins, 1943) ha mort aquesta matinada després de no superar el càncer. Ferrer era llicenciat en filosofia i teologia, i va exercir de sacerdot durant uns anys, fins que va penjar els hàbits per dedicar-se a l'ensenyament com a professor de secundària. També va exercir la crítica literària i formava part del grup fundador de la revista Saó, de la qual formava part del consell de redacció des del seu inici.

Amb inmens dolor us comuniquem el decés aquesta matinada d'Antoni Ferrer Perales, un dels grans poetes del PV i una de les ànimes de Saó



Quan tinga'm més informació sobre actes d'acomiadament us la farem arribar. pic.twitter.com/JgUywbTehH — Revista Saó (@RevistaSao) 3 de octubre de 2022 Ferrer s'ha caracteritzat per la seua poesia íntima i espiritual, amb un gran sentit musical que el va dur a escriure alguns textos pels compositors Armand Blanquer o Vicent Roncero. L'any passat la Institució Alfons el Magnànim (IAM) va reunir en un volum tota la seua producció amb Poesia Completa. 1979-2021, on s'aprecia el valor de la seua lírica suprema. Antoni Ferrer