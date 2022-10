El Festival Itinera Comunitat Valenciana se ha presentado hoy en el auditorio del Conservatorio Superior de Música ‘Joaquín Rodrigo’ de València con el objetivo firme y claro de “generar igualdad de oportunidades para que todos los rincones de la Comunitat tengan acceso a una oferta cultural de calidad”. Así lo ha explicado su director, Marcel Marata, durante la presentación del ciclo de conciertos gratuitos que, desde este fin de semana y hasta mediados de diciembre “llevará jazz, soul, blues, gospel, bossa nova y otras músicas del mundo a lo que se ha dado en denominar pobles xicotets, es decir, pequeñas localidades de menos de 2.000 habitantes que, por lo general, suelen estar apartadas de los grandes núcleos poblacionales y a los que no suelen llegar actuaciones en directo de este tipo de música”.

El proyecto, reivindicativo, inclusivo y de gran impacto, tiene la irrenunciable intención de vertebrar los territorios de las tres provincias con la cultura y la música como herramientas principales, democratizando el acceso a este tipo de eventos y llevándolos a los escenarios más pintorescos de nuestra geografía que, por su situación en el mapa, siguen siendo olvidados por los circuitos culturales. En este sentido, Marata ha agradecido la implicación de los músicos de los conservatorios de Castelló, València y Alacant, alumnos y profesores, por poner su talento al servicio de los objetivos del festival, “potenciando con ello el intercambio cultural entre diversas regiones europeas y estableciendo lazos de colaboración entre sus micropueblos”.

Al hilo de la filosofía de Itinera, la directora del ‘Joaquín Rodrigo’, María Dolores Tomás, ha recordado el trabajo de las Misiones Pedagógicas de la Segunda República, que combinaban la enseñanza en aldeas alejadas de toda la geografía española con la labor de divertir. “La música es cultura, pero también liberación. Los conservatorios tienen la misión de democratizar la cultura para devolver a la sociedad lo que de ella hemos recibido”, ha subrayado en sus palabras de bienvenida al festival.

La intención integradora de Itinera ha sido alabada por la directora del Institut Superior d’Ensenyanses Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV), Inmaculada Sánchez, quien se ha mostrado encantada con una iniciativa que “brinda acceso a la danza, al teatro y a la música a gente que vive en lugares lejanos, dando a conocer la labor del ISEACV y sacando a la luz el talento de nuestros jóvenes artistas”. Sánchez ha destacado la necesidad que tienen els pobles xicotets de recibir una oferta cultural de calidad, una cuestión para ella “de justicia social, porque se está privando de la cultura a una gran parte de la sociedad”. En este sentido, se ha comprometido a “iniciar las gestiones con diputaciones y Generalitat para que se impliquen en hacer más grande Itinera, algo que vendría muy bien tanto a las poblaciones que van a recibir la visita del festival como a nuestros jóvenes músicos que, al conocer la realidad rural, podrán formarse como personas con valores críticos y no sólo como artistas”.

Pep Alcaraz y Albert Climent darán el primer concierto en L'Énova el viernes 2a las 18 horas

El primer concierto del Festival Itinera Comunitat Valenciana se celebrará en el municipio de L'Énova el viernes 28 de octubre a las 18.00 horas. El dúo formado por Pep Alcaraz y Albert Climent ofrecerá un repertorio basado en el jazz y en las músicas del mundo al abrigo de las ruinas de la ermita del Calvario, con sus impresionantes vistas, de esta localidad de La Ribera Alta. Su alcalde, Tomás Giner, ha resaltado durante su intervención como representante de los pueblos participantes en la primera edición del festival el “enorme potencial patrimonial y cultural” que tienen estos escenarios y ha llamado la atención sobre lo difícil que es disfrutar en directo de estos estilos musicales en localidades como la suya. En este sentido el edil ha reivindicado “más implicación institucional para facilitar la llegada de este tipo de actividades a municipios pequeños con presupuestos muy reducidos”.

Durante el acto también se adelantó que la segunda actuación del ciclo de conciertos se producirá el sábado 29 a las 17.00 horas en el Saló del Delme del Castell del Baró d’Herbers, en la comarca de Els Ports. En esta espléndida casa señorial del siglo XIV, el Gypsy Brass Quintet, del conservatorio de Castelló, ofrecerá música de cámara a los habitantes de una localidad emplazada en un marco privilegiado y a todas las personas que se desplacen a ella para disfrutar de la mejor oferta cultural del otoño.

La presentación de la primera edición del Festival Itinera, que llega a la Comunitat Valenciana después de su exitoso paso por Cataluña y Baleares, ha finalizado con música en directo, como no podía ser de otra manera. Los profesores del Departamento de Jazz del Conservatori Superior ‘Joaquín Rodrigo’ Jeff Jerolamon, Óscar Cuchillo, Joan Soler, Jorge Sevilla, Jesús Santandreu y Voro García, han interpretado una cálida y delicada revisión del estándar ‘Autumn in New York’ y una vertiginosa y enérgica versión de ‘Hindsight’, de Cedar Walton.