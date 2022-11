Las 10 claves del Trovam, el mercado de la música valenciana

La Fira Valenciana de la Música Trovam es una plataforma de difusión de la música valenciana, así como un punto de encuentro para los profesionales de la industria. Hoy inicia su décima edición en Castelló, que durará hasta el 5 de noviembre. Estas son las principales claves de su éxito contadas por Armand Llàcer, director de la feria.

1. Estructura horizontal

El nombramiento de Armand Llàcer como director del Trovam se planteó antes de la pandemia. «El festival se rige por una dirección horizontal, no jerárquica. Joan Gregori - el anterior directora de la feria- quería dar el relevo. Hace tres años la feria estaba más consolidada, pero no lo suficiente como para abrir un concurso-oposición para que entrase alguien de fuera. Con la llegada del virus, decidimos esperar un poco más. Mi intención es acabar de consolidar el proyecto, que es más que una feria, ya que es la cristalización de una serie de iniciativas impulsadas por la industria musical», asegura Llàcer.

2. Profesionalización del sector

Otro de los objetivos de la feria es vertebrar el sector de la música valenciana que hace algunos años «todavía estaba campando a sus anchas». «No tenía una cara visible hacia las administraciones ni unos objetivos marcados. Cualquier gremio profesional necesita unión y visibilidad. Por eso, la música también necesita unos estatutos, unos objetivos y un calendario de actuaciones para poder decir: ‘Somos el sector de la música en directo de la C. Valenciana’», explica Llàcer, y menciona el diseño valenciano como ejemplo de la unión profesional. «Lo que han hecho con la València Capital Mundial del Diseño es admirable».

3. Equipo para la organización

Llàcer ha estado coordinando la realización de la feria desde hace «7 u 8 años», y es ahora cuando el evento tiene un equipo propio dedicado a la organización. Pero todavía hay que dar «otro paso hacia delante». «Estamos a medio camino entre el sector privado y las administraciones. Desarrollamos convenios, aportamos datos sobre los hábitos de consumo de la música y promovemos la innovación en el campo del turismo y la música, como en las jornadas TIIM. El futuro pasa por consolidar un mayor equipo para poder plantearnos objetivos a largo plazo», añade.

4. Red de ferias

Según Llàcer, el Trovam ya forma parte de manera definitiva del calendario de ferias estatales de música, como la BIME de Bilbao, el Mercat de Vic, la Feria de Manresa, el Fira B! en las Islas Baleares o la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical (Fhlim) que se celebra en Zamora. El Trovam se ha presentado en la mayoría.

5. «Trovam is different»

Una de las principales diferencias de esta feria respecto al resto es el presupuesto. Por ejemplo, la feria BIME cuenta con unos 3 millones de euros en su presupuesto anual y la de Manresa ronda el millón de euros. «Nosotros hemos levantado la feria con un presupuesto ínfimo. Los de fuera alucinan cuando ven el catálogo de artistas del Trovam porque todos son muy diferentes entre ellos y tienen mucha calidad musical».

6. Mirada al futuro

Tras consolidar la estructura del Trovam, Llàcer asegura que su deseo es poder mirar a objetivos a largo plazo, y con ello, buscar un cambio generacional que asegure la trayectoria de la feria. «La gente joven está muy bien formada en este campo y tienen que tener una oportunidad para desarrollarse en el sector. La figura del gestor cultural tiene que estar plenamente reconocida», asegura.

7. La música valenciana

El Trovam comenzó como una feria para impulsar la música en valenciano, pero con los años ha englobado aquellos grupos que cantan tanto en castellano y como en inglés. «La música en valenciano no es un género, por lo tanto, no tenía sentido seguir trabajando exclusivamente con estos grupos. Al principio, decidimos apostar por los grupos de nuestra lengua porque partíamos de una época oscura. Los músicos no tenían ningún tipo de representación en los auditorios públicos», señala recordando el día en el que músicos como Paco Muñoz, Miquel Gil o Feliu Ventura se encerraron en el Palau de la Música para protestar contra el ninguneo en 2005.

8. Sede en Castelló

Las ferias de música se han ubicado tradicionalmente en ciudades de provincia siguiendo una política descentralizadora. En Cataluña, las ferias profesionales del sector se ubican en Tárrega, Manresa o Vic. «Castelló cuenta con unas infraestructuras fantásticas y con un entramado de festivales muy potente. Gracias al sector castellonense de la música, la provincia cuenta con cientos de melómanos que han crecido a la sombra del FIB», asegura Llàcer, quien recuerda que hasta hace nada, en Castelló de la Plana, una ciudad de unos 170.000 habitantes, había ocho tiendas de discos en pocos kilómetros a la redonda.

9. Evolución de la industria

El Trovam ofrece talleres para que los profesionales conozcan las nuevas dinámicas del mercado de la música. En sus ediciones se ha propiciado la implantación de los «festivales inteligentes», aquellos que incluyen la pulsera digitalizada o el cashless, por ejemplo. «En la C. Valenciana estamos en muy buen momento porque somos capaces de implantar novedades a gran velocidad para mejorar la experiencia del usuario, no solo con la música, sino con la gastronomía o con las actividades dirigidas al público familiar».

10. Exportar artistas

El Trovam prepara actualmente un catálogo para promover la contratación de artistas en el resto del territorio nacional, y también en el extranjero. La prueba piloto se ha realizado hace pocas semanas con grupos valencianos Sandra Montfort y Santero y los Muchachos, que actuaron en BIME delante de decenas de representantes, promotores y programadores de salas procedentes de Madrid, Barcelona u Ourense.