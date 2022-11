La legendaria cantante afroamericana Roberta Flack ha sido diagnosticada con la enfermedad de Lou Gehrig, lo que le impide continuar cantando, según ha informado este lunes su representante Suzanne Koga.

La enfermedad "ha hecho imposible" que la intérprete de "Killing me softly with his song", de 85 años, pueda cantar y también difícil que pueda hablar, según indicó Koga en un comunicado citado por los medios.

También conocida como esclerosis lateral amiotrófica (ELA, o ALS en inglés), la Lou Gehrig es una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las células nerviosas (neuronas) que están en el cerebro y la médula espinal.

"Pero se necesitará mucho más que ALS para silenciar este ícono", afirmó la representante, que explicó que Flack "planea mantenerse activa en sus actividades musicales y creativas" a través de su fundación homónima y otras vías.

El anuncio de la enfermedad de la artista se conoce antes del estreno de "Roberta", un documental dirigido por Antonino D´Ambrosio que se presentará este jueves en el festival de cine DOCNYC.

Se prevé que ese largometraje vaya luego a la televisión estadounidense, el 24 de enero, como parte de la serie "American masters" del canal público PBS.

Las canciones de Roberta Flack atraviesan un amplio espectro musical, desde el pop al soul y el folk hasta el jazz.

Ganó el Grammy a la canción del año en 1973 por "Killing me softly with his song", y también por "The first time I ever saw your face", que la catapultó al estrellato después de que Clint Eastwood la usara como banda sonora para una escena de amor en su película de 1971 "Play Misty for Me", recuerda la cadena ABC.