Dolores Redondo publica nueva novela: "Un asesino en serie nunca para de matar"

Dolores Redondo (San Sebastián, 1969) vuelve a colocar al lector en mitad de la tormenta, un fenómeno meteorológico que le apasiona y que, de un modo u otro, siempre acaba por aparecer en sus historias. En este caso, la autora de la "Trilogía del Baztán" nos lleva en "Esperando al diluvio" (Ed. Destino) al Bilbao de 1983, arrasado por una terrible gota fría. Nos pone tras la pista de un asesino en serie británico, John Biblia, que mata a mujeres, y de un inspector del Policía, Noah Scott Sherrington, que no parará hasta dar con él.

¿De dónde llega «Esperando al diluvio»? ¿Se parece a sus novelas anteriores?

Todo lo que yo escribo se parece porque es muy personal y tiene ese sello que los lectores encuentran. Lo de ‘escritora de tormentas’ ya me lo he ganado a pulso. Esos aspectos fuertes de la climatología vuelven a estar, que son muy de nuestro norte. Eso sigue presente.

¿De dónde nace esta historia?

Cuando yo tenía 14 años, en un viaje de regreso de Galicia al País Vasco, el tren entró a las proximidades de Bilbao justo después de que una gran riada destruyera la ciudad. Esto quedó muy marcado porque murió muchísima gente, hubo pérdidas económicas bestiales y afectó a otras zonas de provincias colindantes, a Guipúzcoa, a Burgos, Cantabria... Pero el grueso fue una gota fría enorme que cayó en Bilbao y destruyó la ciudad. Y destruyó una ciudad que yo narro en la novela pero que ya no existe. El Bilbao con la ría, rodeada de jardines, con paseos, la ciudad amable del Museo Guggenheim no era así en 1983. Por ejemplo, donde se alza el museo era un muelle donde iban los barcos ingleses a dejar el acero, el whisky, estaba lleno de contenedores de carga y hasta hubo un campo de fútbol y un antiguo cementerio donde se enterraba como se podía a los pobres desgraciados que morían en la travesía. Lo que hoy son jardines, parques y paseos eran playas de vías, zonas infestadas de ratas, zonas de carga y descarga, grúas, vagones de trenes.

Es como una foto antigua.

Toda la ciudad tenía mucho trabajo de la sidometalurgia, de la construcción de barcos, había muchos talleres y todo estaba muy sucio, muy oscuro, las fachadas eran negras del humo, del carbón, los vertidos y el ruido era horroroso. Es la primera vez que salgo del espacio más rural y la acción se centra en el escenario típico de novela negra con todos sus tintes. Y casi no los he tenido que poner yo porque es sobre todo una novela histórica.

¿Qué elementos son los más históricos?

Recoge la gran catástrofe que supuso la riada del verano de 1983 y cómo era la ciudad. Estamos hablando de una ciudad muy politizada con la guerra de las banderas, que eran unos conflictos que surgieron en los primeros momentos de democracia por poner los símbolos nacionales en los edificios públicos. He intentado reflejar una ciudad industrial de la época que podría haber sido cualquier otra: Vigo, El Ferrol, Cádiz o València. Hay una similitud con Glasgow, que es donde empieza la novela, aunque Glasgow ya estaba más decadente porque la crisis naval que luego afectaría a todos estos puertos ya había llegado a Glasgow. La música y la radio también está muy presente en la novela porque en aquella época era muy importante. Hay un asesino que es real. Salvo el personaje del policía, que es creación mía, todo lo demás lo he tomado de los periódicos, programas de fiestas, declaraciones de todas las personas que lo vivieron o expertos médicos de la época.

¿Quién era John Biblia?

Es un asesino real. Empezó a matar en Glasgow; mató a tres mujeres que había conocido en la misma discoteca en un plazo de año y medio y a las tres las mató del mismo modo. Las convencía para llevarlas a casa, por el camino las estranguló, violó y les dio muerte. Dejó sus cadáveres abandonados y alrededor de ellos dejaba el contenido de sus bolsos. Aparentemente de forma caótica, pero dejaba a su lado compresas, tampones… Y es porque las tres tenían la menstruación en el momento de su muerte y esto llamó muchísimo la atención porque es poco probable que alguien al que acabes de conocer te diga si tiene la regla. La novela nos da la pista de cómo ha evolucionado la criminología porque los primeros planteamientos que se hicieron los policías de la época eran de lo más planos y simplista: que él les habría propuesto tener relaciones sexuales y ellas se habrían negado por tener la menstruación y esto le había enfurecido y matado.

"Es la primera vez que salgo del espacio más rural y la acción se centra en el escenario típico de novela negra"

¿Cómo llegó a esta historia?

En España John Biblia no es conocido, pero en Reino Unido se ha seguido mucho su historia. Es una leyenda: hay novelas, documentales y la BBC ha estrenado este año un documental que se llama «La caza de John Biblia» porque se puso en marcha la mayor operación policial de la historia de Reino Unido, sobre todo en Escocia, para cazar a este tipo que desapareció. Hoy en día sabemos que un asesino en serie nunca para de matar: o lo pilla la Policía, ha muerto, ha entrado en prisión o ha salido del país y ahí es donde yo dejo otra teoría. Estaba en Glasgow, que tiene un tráfico marítimo muy fuerte con España.

Noah Scott Sherrington sí es un personaje de su invención.

Noah es un inspector de Policía de Glasgow que lleva años preparando una lista de posibles víctimas y la crea en base a mujeres que han desaparecido de sus casas. Va siguiendo a distintos tipos que encajan en el perfil y un día, por casualidad, da con él. Ocurre que en ese momento también aparece una terrible enfermedad que lo dejará limitadísimo y apartado de la Policía. Ya en los últimos días de su vida, decide seguir una voz en su cabeza que le dice que si no acaba con eso no va a tener sentido ni su vida ni su muerte. Se va detrás de John Biblia donde cree que ha ido y se va a Bilbao.

La tormenta de sus novelas es también interior.

Totalmente, desde el mismo título. Esperando al diluvio no hace alusión a la tormenta que cayó Bilbao sino al que cae en el interior de Noah. Se llama Noah porque es Noé en inglés, como un Noé bíblico porque él también escucha una voz en su interior, como la voz de Noé que le dijo que construyera un arca. Noah escucha una voz que le dice que siga su corazonada. El diluvio que él espera es su fin del mundo, no el que va a caer sobre Bilbao. Los lectores van a disfrutar mucho con Noah y con su evolución. Cuando está en sus días finales cambia y aprende de la debilidad, de la fragilidad a la que está sometido. Se plantea muchas cosas, llegan a su vida personas nuevas. Y el amor, que llega cuando menos te lo esperas. Pero él siente que no está preparado para recibir estas cosas.

Por el momento no estamos ante una saga. ¿Se la está jugando a una sola carta?

No porque no puedo decir ante qué estamos (risas), pero es una fiesta sorpresa. Y os tengo que llevar con los ojos cerrados, pero confiad en mí porque lo estoy haciendo con todo el cariño y creo que os va a gustar. Siempre digo que no hay nada nuevo bajo el sol, ya lo escribió todo Shakespeare. Tenemos que encontrar la manera de contarlo de un modo distinto, ese es el trabajo de los que amamos la literatura. Lo que trato es llevaros a otro juego y que disfrutéis. No estamos tan lejos de Baztan. La primera vez que se habla de Noah es en la novela anterior, La cara norte del corazón, cuando una jovencísima Amaia está en la academia del FBI. Hay más hilos tendidos de lo que parece.

¿Ve esta novela en la gran o pequeña pantalla?

Fue una gozada que adaptaran las tres películas pero cuando escribí La cara norte del corazón los productores vieron que eran Nueva Orleans y el Katrina, era imposible de hacer por la dificultad. Yo cuando escribo no me limito por ver qué es posible llevar al cine. Si se puede llevar al cine, estupendo, si no, no pasa nada. Pero hace unos meses, se puso en contacto con nosotros el productor de Harry Potter y es ahora quien tiene los derechos, no solo de La cara norte del corazón, del que quieren hacer una serie con la Universal de Hollywood, sino también de toda la 'Trilogía del Baztán'. Esta es también difícil de llevar al cine porque es un Bilbao de los 80 que ya ni existe. Son muchas dificultades pero cosas más difíciles se han hecho. Yo no voy a limitar mi idea por si se puede llevar o no al cine.

¿Algún protagonista en mente?

Lo que tengo es un director, me encantaría que fuera David Fincher.

¿Cómo ha evolucionado Dolores Redondo desde la publicación de su primera novela, hará 10 años el año que viene?

Me veo más cerca de la literatura que entonces. Mucho más comprometida con ella. En estos años estoy satisfecha de sentir una evolución hacia una escritura mejor. Al final es el lector el que decide. Mi gran amor sigue siendo la literatura y que cada novela sea mejor.

"Me encantaría que David Fincher dirigiera una adaptación audiovisual de la novela"

¿Algún proyecto ya en mente?

Por supuesto. Ya estoy escribiendo.

¿Puede adelantar algo, habrá más tormentas?

Es parte de la sorpresa que preparo. Habrá tormenta pero no como os la imagináis. Una que nos sacude a todos en algún momento.