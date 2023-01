El festival Tenderete goza de plena juventud y durante hoy y mañana celebra su 20ª edición en La Nau de la Universitat de València, edificio histórico que acoge por primera vez la cita anual de la cultura autogestionada. Organizado por el colectivo Vendo Oro y con la colaboración del Aula de Còmic del vicerrectorado de Cultura de la UV, el festival underground es punto de encuentro para la fantasía extrema, los fanzines, los cómics, conciertos, serigrafía, carteles, fotografía y las más variadas propuestas de do it yourself (DIY) de la escena gráfica europea y latinoamericana.

Tenderete —que empezó siendo una cita bianual para pasar a realizarse cada año— se ha celebrado en la huerta y en locales okupados (CSO), pasando también por el teatre El Musical del Cabanyal, el Centre de Cultura Contemporània del Carme, La Mutant o Las Naves, entre otros. «Empezamos en espacios autogestinados de la ciudad y ahora llegamos a las instituciones», apunta David Van Der, miembro del colectivo, que también recuerda que «la importancia del festival ya no es tanto el arte impreso como si, y la obra gráfica y fanzines —aunque siguen muy presentes—, sino también mantener la red gráfica con los diferentes festivales y espacios metafóricos de la autoedición». «Empezamos en espacios autogestinados de la ciudad y ahora llegamos a las instituciones», apunta David Van Der, miembro del colectivo El cartel del festival que hoy empieza es obra de Igor Hofbauer, que también protagoniza la exposición «Human Error». Además, entre las personas y grupos internacionales que participan esta edición están los italianos Enter Press, Strane Dizioni y Subseri, además de Potato Publishing (Austria), Magma Bruta (Portugal) y Karla Paloma (Alemania), que comparten festival con AIA Editorial, Alice Monvaillier, Elena Höch, MarJiSol, Mitmaq Ediciones, Nerrr, Hungry Eyes, Jorge Parras, Laboratorio de Artes Mixtas, Maria Barrera, Tres manos o Belsolis, entre muchos otros, pues la lista asciende hasta los 120 proyectos de los participantes. "Epicentro de la autogestión más pura" Desde su nacimiento, hace más de una década, Tenderete cuenta con un «público amplio y afín», afirma uno de los impulsores del festival, que no duda en que este 2023 la cita volverá a ser multitudinaria, teniendo en cuenta que en 2021 se realizó una edición ‘postal’ (de envío de fanzines por correo, por las medidas sanitarias) y que en el pasado 2022 fue una versión reducida, en Las Naves. Ahora, vuelve a lo grande, como epicentro «del mundo de la autogestión mas pura, el diseño y la ilustración valencianos» pero también abierto a otras disciplinas, para ser «un espacio completamente diverso». El programa —muy amplio y abierto al público—, incluye, entre otras actividades, charlas de Marta Grimalt —sobre la cultura de la cancelación— o de Mike Mariconda —sobre música, cómics y Nueva York en los 80—; además de los conciertos de Tigre Balsámico, Hydra y Tampe d’Aspart (hoy) y Primera Mort, Ojo y Aina Palmer (mañana). En esta edición, se ha puesto en marcha un crowdfounding, para que los asistentes que lo deseen contribuyan a la financiación de Tenderete. TENDERETE XX

4 i 5 de Gener en el Centre Cultural La Nau (C/ de la Universitat, 2)



Cartell de @igorhofbauer



